Ancona, incidente stradalein via Zingari: soccorse 4 persone

ANCONA – Incidente stradale nel capoluogo dorico. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, 31 agosto, alle ore 8.30 circa in via Zingari per un incidente stradale dove una macchina si era ribaltata. La squadra delle fiamme rosse sul posto ha collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere le quattro persone all’interno dell’auto e ha messo in sicurezza il veicolo alimentato a metano.
