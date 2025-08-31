Ancona, incidente stradalein via Zingari: soccorse 4 persone
Ancona, auto si ribalta in via Zingari: soccorse quattro persone

La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere le quattro persone. L'incidente ad Ancona. L'auto alimentata a metano

L'incidente stradale in via Zingari ad Ancona
ANCONA – Incidente stradale nel capoluogo dorico. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, 31 agosto, alle ore 8.30 circa in via Zingari per un incidente stradale dove una macchina si era ribaltata. La squadra delle fiamme rosse sul posto ha collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere le quattro persone all’interno dell’auto e ha messo in sicurezza il veicolo alimentato a metano.

