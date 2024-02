Ancona, incidente in via Flaminia: forti disagi alla viabilità

ANCONA – Incidente in via Flaminia a Torrette di Ancona. Da quanto si apprende si tratta di un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi, due auto ed uno scooter. L’incidente si è verificato nei pressi dell’incrocio con via Conca (a circa 400 metri), intorno alle 17.15 di oggi – 13 febbraio, lungo la corsia che procede in direzione di Falconara Marittima.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Ancona, intervenuta sul luogo dell’incidente, ma dalle prime informazioni sembra che una delle auto coinvolte abbia tamponato lo scooter, che sarebbe stato sbalzato verso l’auto che lo precedeva, finendo a terra.

Due le pattuglie della Polizia Locale sul posto (davanti all’ex Lido): una che si è occupata dei rilievi di rito e l’altra dela viabilità, molto intensa visto l’orario di punta. Lo scooterista avrebbe riportato solo delle lievi ferite. Lungo via Flaminia, in direzione Falconara Marittima, si è formata una coda di circa 2-3 km.