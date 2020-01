Schianto tra un’auto e una pattuglia della finanza, 3 feriti

L'incidente si è verificato intorno alle 11,45 in via Flaminia ad Ancona, di fronte all'Hotel Ego. Al pronto soccorso due militari di 42 e 44 anni e una donna 41enne

ANCONA – Tre i feriti nell’incidente fra due auto che si è verificato questa mattina (25 gennaio) in via Flaminia ad Ancona intorno alle 11,45. Nello schianto, che si è verificato di fronte all’Hotel Ego è rimasto coinvolto un suv SsangYong e una auto delle fiamme gialle a bordo della quale viaggiavano due militari: un 42enne e un 44enne. Nell’altro mezzo che si è scontrato lateralmente c’era una donna di 41 anni.

Sul posto la Croce Rossa e la Croce Gialla di Ancona, oltre ad una pattuglia della polizia stradale di Ancona per i rilievi di rito. I due finanzieri sono stati trasportati al pronto soccorso di Torrette in codice giallo dalla Croce Rossa di Ancona per traumi di media gravità riportati nello scontro. La Croce Gialla ha di Ancona si è invece occupata del trasporto al pronto soccorso della donna 41enne, anche lei per traumi di media gravità. Disagi alla circolazione stradale.