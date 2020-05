Incendio a Portonovo, stabilimento balneare distrutto dalle fiamme

Il rogo si è sviluppato nelle prime ore della mattina. I Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per le operazioni di bonifica

ANCONA – Un incendio ha devastato lo stabilimento balneare Bonetti a Portonovo stroncando sul nascere una stagione estiva per l’attività che era appena partita. Le fiamme che si sono sviluppate nelle prime ore di questa mattina hanno divorato la struttura in legno del balneare, lettini e alcuni ombrelloni, danneggiando anche la struttura in cemento annessa allo stabilimento.

Sul posto sono intervenute 3 squadre dei Vigili del Fuoco che sono ancora sul posto per le operazioni di bonifica, mentre le fiamme sono già state spente. Ingenti i danni materiali, ma fortunatamente non ci sono persone rimaste coinvolte nell’incendio. L’odore acre di fumo si è diffuso nella Baia nell’area circostante al balneare. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle fiamme rosse.