Ancona, inaugurato e operativo il sovrappasso di via Conca per l’ospedale di Torrette

ANCONA – Finalmente il sovrappasso di via Conca: nel caldo torrido di stamattina il ponte che passa sopra la trafficata strada che collega l’uscita nord con la città è stato finalmente inaugurato, completo di ascensore però ancora inutilizzabile. Il ponte servirà a collegare i 260 posti auto del parcheggio di via Metauro con il parcheggio dell’ospedale e con l’ingresso dell’ospedale stesso. L’opera ha la struttura in acciaio ed è composta da due torri di sostegno, una lato ospedale e una lato parcheggio di via Metauro, da una passerella pedonale a struttura reticolare, da una rampa di accesso dal parcheggio lato ospedale, da una rampa pedonale di accesso dal parcheggio di via Metauro e da una rampa-marciapiede protetto che si sviluppa parallelamente alla strada interna del parcheggio dell’ospedale per una lunghezza di circa 58 metri, a partire dall’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’ingresso principale della struttura ospedaliera. Inoltre è stato realizzato un ascensore adiacente alla torre lato ospedale.

La sezione di attraversamento non ha copertura, ad eccezione del pianerottolo della torre, da dove è possibile accedere sia alla scala esterna sia all’ascensore. La copertura della torre è realizzata in lastre di policarbonato. Le fondazioni sono in cemento armato fondate su pali di 50 centimetri di diametro, la struttura in elevazione è completamente in acciaio. Al momento il ponte è già pienamente utilizzabile tramite la scala, mentre per utilizzare l’ascensore occorrerà attendere il previsto parere dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Anfisa). Nel frattempo resterà attivo il semaforo per l’attraversamento a raso di via Conca. Il costo totale del progetto è di 700mila euro, di cui 500mila provenienti da un finanziamento regionale.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, l’assessore ai lavori pubblici del Comune, Stefano Tombolini, l’assessore alle infrastrutture e lavori pubblici della Regione Marche, Francesco Baldelli, il consigliere regionale Marco Ausili e il direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Torrette, Armando Marco Gozzini. «Inauguriamo un’opera che consentirà un uso più efficiente e più sicuro dei parcheggi a servizio dell’ospedale, evitando l’attraversamento dei pedoni in una strada a traffico intenso – ha detto Stefano Tombolini –. Ringraziamo l’assessore regionale Francesco Baldelli per il prezioso contributo erogato dalla Regione Marche, che ha consentito al Comune di Ancona di dotarsi di quest’opera importante in un punto strategico, a servizio non solo della città, ma di tutto il territorio marchigiano». «Tra breve ci saranno due nuove strutture in quest’area – ha aggiunto Armando Marco Gozzini –: il Salesi e la palazzina uffici che impegneranno parcheggi e circolazione. La Regione si è già attivata in questo senso e ciò cambierà il modo di accedere a Torrette nei prossimi anni. Pazienti, utenti e dipendenti, quindi, da oggi saranno agevolati. Pertanto, in sinergia con Comune e Regione lavoreremo per una organizzazione logistica ancor più funzionale».