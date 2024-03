Ancona, in 3 mesi 20 ammonimenti del Questore per maltrattamenti e stalking

ANCONA – Nuovo ammonimento del Questore di Ancona, Cesare Capocasa, all’esito dell’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura, Questa volta il provvedimento è stato disposto qualche giorno fa per stalking nei confronti di un uomo 50enne che non avrebbe accettato la fine della relazione con la ex compagna.

La misura di prevenzione rappresenta un deterrente volto a contrastare il fenomeno della violenza domestica e dello stalking, per evitare che degeneri in condotte estreme. La Questura ricorda che per azionare questo tipo di tutela la segnalazione non deve necessariamente provenire dalla vittima del reato, ma da chiunque sia a conoscenza di situazioni di questa gravità e che quindi può segnalare alle Forze dell’Ordine i maltrattamenti subiti dalla vittima, per scongiurare eventi lesivi.

La Questura di Ancona ricorda anche la possibilità di accedere a percorsi di recupero per gli uomini maltrattanti attraverso l’associazione POLO9 presente sul territorio del capoluogo marchigiano. Dal 1° gennaio 2023 al 30 marzo 2023 erano stati emessi solo 5 provvedimenti di ammonimento, entrambi per condotte riferibili allo stalking.

Nel nuovo anno invece anche questa misura di prevenzione ha visto un trend in decisa crescita: dal 1° gennaio fino al 30 marzo sono stati firmati 20 gli ammonimenti di cui 10 per condotte di stalking ed altri 10 per condotte relative a maltrattamenti in famiglia.

Se nel 2023 in totale sono stati emessi 30 ammonimenti, quest’anno il fenomeno non pare destinato a rallentare, tutt’altro se si considera che solo nei primi due mesi dell’anno si è già superata la metà dei provvedimenti emessi in totale lo scorso anno.

In nessun caso si sono registrate recidive quindi la misura è risultata un efficace deterrente. La misura di prevenzione non ha colpito solo gli uomini ma anche le donne e nei primi 3 mesi del 2024 sono già 3 quelli emessi per stalking.

