Il giovane ha lasciato un biglietto nel quale ha spiegato le ragioni del suo gesto compiuto nell'abitazione dove viveva con la famiglia. All'arrivo dei soccorsi per il ragazzo non c'era più nulla da fare

ANCONA – Tragico suicidio nella notte a Varano, la piccola frazione del comune di Ancona a due passi dal Conero, ora sotto choc. Un ragazzo 18enne di origini lombarde si è tolto la vita impiccandosi nella sua camera nell’abitazione dove viveva con i genitori e il fratello. Il giovane, che si era trasferito nelle Marche dal Varesotto con la famiglia, negli ultimi mesi aveva manifestato alcuni disagi psicologici. A trovare il corpo intorno alle 2 di notte è stato il fratello.

Prima di compiere il tragico gesto, il ragazzo ha lasciato un biglietto alla famiglia nel quale ha spiegato le sue ragioni. Nonostante i soccorsi siano scattati immediatamente, per il giovane non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche le Volanti della Questura di Ancona.