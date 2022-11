Impianti eolici e rinnovabili, Ruggeri (M5s): «Giunta regionale su rotta giusta»

ANCONA – «La giunta regionale è sulla rotta giusta». Lo dice la capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri che ha interrogato la giunta regionale sulle energie rinnovabili. Al centro dell’atto ispettivo della consigliera il progetto di un impianto eolico in mare aperto, a circa 30 chilometri al largo di Fano.

«Il deficit energetico delle Marche – ha detto Ruggeri – è pari al 68 per cento secondo la più recente analisi di Terna e si configura come il peggiore risultato in Italia. Com’è possibile migliorare, mi sono chiesta qualche giorno fa leggendo un articolo al riguardo, se la giunta regionale, e in particolare l’assessore all’ambiente Aguzzi, mette ogni progettualità sullo stesso piano degli impianti più dannosi (come ad esempio i rigassificatori)? Di fatto sembrava un no su tutta la linea. La risposta fornita in aula dall’assessore Andrea Maria Antonini è stata invece rassicurante, avendo chiarito l’interesse verso le fonti energetiche rinnovabili, da valutare sulla base dell’impatto ambientale e considerandole nel contesto delle esigenze manifestate dal sistema economico e sociale marchigiano».

Nell’interrogazione la pentastellata ha chiesto di considerare «importanti gli impianti offshore del tipo ipotizzato a oltre 22 chilometri dalla costa di Fano, quindi a una distanza che è garanzia di tutela tanto per la vocazione turistica del territorio quanto per il paesaggio marino e la sicurezza della pesca». Inoltre, ha posto l’accento sull’importanza di arrivare ad una progressiva riduzione dell’inquinamento da ossido di carbonio e alla produzione sostenibile di energia elettrica nelle Marche, anche per contribuire all’autonomia del Paese. Temi, ha ricordato, che saranno presto affrontati nel nuovo Pear, Piano energetico ambientale regionale.

Dai contatti fra Regione e livello ministeriale non risultano ancora atti formali sull’impianto eolico in mare aperto, previsto al largo di Fano, «quando sarà presentato un vero progetto, lo si valuterà con estrema attenzione».