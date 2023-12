Immigrazione, il report della Questura di Ancona: 2.010 istanze di richiesta di asilo e 105 ordini a lasciare il territorio nazionale

Il report della Questura di Ancona ricorda anche i 4 sbarchi, gestiti in modo encomiabile, con il personale impegnato per assistere, generalizzare ed identificare compiutamente oltre 450 persone

ANCONA – Sono state 2.010 le istanze di richiesta di asilo, formalizzate dall’Ufficio immigrazione della Questura di Ancona dal primo gennaio 2023 ad oggi, a fronte delle 1.164 di tutto il 2022, con un incremento di quasi il 90%, in termini percentuali. Il report della Questura di Ancona ricorda anche i 4 sbarchi, gestiti in modo encomiabile, con il personale impegnato per assistere, generalizzare ed identificare compiutamente oltre 450 persone.

Trend in crescita anche sul versante dell’attività di espulsione: sono stati 105 gli ordini a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni emessi dal Questore Capocasa da gennaio 2023 ad oggi e 44 gli stranieri irregolari, presenti sul territorio nazione ed accompagnati presso i Centri per il Rimpatrio, di cui 16 già rimpatriati con voli dedicati, presso i loro Paesi di provenienza. Sono stati 30 i rimpatri eseguiti dal personale dell’Ufficio Immigrazione, specializzato in servizi di scorta internazionale.

A questi dati devono aggiungersi due ulteriori ordini a lasciare il territorio nazionale, in esecuzione di due provvedimenti di espulsione, come misura alternativa alla detenzione, nei confronti di un tunisino classe ’89 ed un egiziano classe ’91, entrambi irregolari sul territorio.

Il Questore di Ancona: «La Polizia di Stato assicura e dedica il massimo impegno alla tutela delle Donne, degli Uomini e dei Minori che si affidano al nostro Paese per una vita più dignitosa. Lo stesso spirito di abnegazione ci impone però di contrastare l’immigrazione irregolare e le sacche di criminalità che l’alimentano».