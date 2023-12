Ancona, il tempio nazionale dell’atletica indoor diventa PalaCasali

ANCONA – Il PalaIndoor, tempio dell’atletica al coperto, diventa PalaCasali: è stato, infatti presentato ufficialmente stamattina l’accordo che lega la struttura di Ancona, gestita dalla Fidal, con il gruppo marchigiano a respiro internazionale con sede a Falconara che dal 1936 si occupa di edilizia. La partnership con il gruppo Casali comprende anche il rinnovato Italico Conti all’aperto e tutta l’area verde che lo circonda. Alla presentazione della collaborazione sono intervenuti il presidente del comitato regionale Federatletica Marche, Simone Rocchetti, il direttore generale del gruppo Casali, Mauro Moreschi, insieme all’assessore con delega agli impianti sportivi del Comune di Ancona, Daniele Berardinelli, all’assessore alle politiche educative del Comune di Ancona, Antonella Andreoli, e al presidente del Coni delle Marche, Fabio Luna. Presenti anche due atleti azzurri delle Marche: l’anconetano Simone Barontini, semifinalista ai Mondiali e già campione europeo under 23 negli 800 metri, e la pesarese Elisabetta Vandi, pluricampionessa tricolore giovanile e primatista italiana under 20 dei 400 metri. Per il PalaIndoor, inaugurato nel 2005 e ribattezzato PalaCasali, anche un nuovo logo con l’elemento della pista interna ad anello, composta da più corsie anche interne ed esterne, che è stato estratto dai disegni del progetto dello studio Buccione che ha firmato il complesso, e uno skyline in cui è riconoscibile il duomo di Ancona.

«Il PalaIndoor di Ancona è indubbiamente la casa dell’atletica italiana nel periodo invernale – spiega nel suo messaggio il presidente della Federatletica Stefano Mei – ed è diventato famoso in tutto il mondo come il luogo in cui Gimbo Tamberi ha costruito le proprie imprese memorabili. Accogliamo con piacere questa nuova partnership, ulteriore segnale di quanto l’atletica sia attrattiva per aziende e investitori in un momento così brillante per il movimento, in termini di visibilità, di personaggi e di successi. Non vediamo l’ora che arrivi febbraio per poter assegnare le maglie tricolori in un PalaCasali che sarà ancora più bello e all’avanguardia». Esprime piena soddisfazione per la partnership l’assessore Daniele Berardinelli: «È un incontro tra eccellenze, come il PalaIndoor e Casali, con atleti che testimoniano quanto sia importante avere una struttura del genere per far emergere i campioni del futuro. In un momento come questo, l’intervento di uno sponsor è fondamentale. E c’è un forte impegno del Comune di Ancona, che da tanto tempo è al fianco della Fidal, anche per il campo Italico Conti all’aperto». «Questa struttura è molto utilizzata anche dalle scuole, che attraverso una convenzione con il Comune possono frequentarla al mattino – aggiunge l’assessore Antonella Andreoli –. Una partnership a chilometro zero con un’azienda del territorio: da qui possono nascere nuove eccellenze dello sport».

«Si apre un nuovo capitolo della storia del Palaindoor di Ancona – commenta Simone Rocchetti, presidente della Fidal Marche – che continua a crescere grazie all’importante accordo con un’azienda del territorio attiva in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di poter avere al nostro fianco un partner di questo livello per condividere un progetto comune e una visione sinergica. Presto avremo le nuove attrezzature per il salto con l’alto e il salto con l’asta, da utilizzare già nelle prime gare dell’anno. Insieme guardiamo al futuro». «Le buone ragioni che ci hanno spinto ad accogliere la proposta sono molteplici e tutte estremamente valide – dichiara Mauro Moreschi, direttore generale Casali –. Quella a cui teniamo di più è sicuramente la volontà da parte nostra, come realtà del territorio sensibile al mondo dello sport, nel quale siamo presenti come produttori di superfici tecniche, di contribuire alla continua crescita dello sport nelle Marche. E abbiamo deciso di farlo assicurando le risorse necessarie alla gestione e all’organizzazione di attività ed eventi, per i prossimi anni, all’interno sia del PalaCasali sia dell’intero polo sportivo, di cui il PalaCasali è il cuore. Il nostro obiettivo è infatti quello di valorizzare e promuovere l’atletica regionale e nazionale, portando a un sempre maggiore coinvolgimento di giovani talenti sportivi che possano inseguire i propri sogni e regalarci nuove grandi emozioni, come hanno fatto e continuano a fare i meravigliosi campioni che danno lustro alla nostra regione». «Ogni volta al PalaIndoor c’è qualcosa in più – evidenzia Fabio Luna, presidente Coni Marche –. Stiamo vivendo un bel momento per lo sport marchigiano e italiano, frutto del lavoro degli ultimi anni e dell’impegno di creare una squadra che condivide un percorso legato non solo ai risultati ma a ciò che lo sport rappresenta per far crescere una comunità».