Ancona, il taekwondo accende lo show: nel weekend i campionati italiani al PalaPrometeo

ANCONA – Il grande taekwondo si prepara a sbarcare al PalaPrometeo Estra Liano Rossini: sabato 18 e domenica 19 novembre, infatti, nell’impianto di Passo Varano si svolgeranno i campionati italiani senior cinture nere 2023, manifestazione categoria assoluti che assegnerà nelle varie sezioni di peso i titoli di campione italiano al maschile e al femminile. Circa trecento gli atleti partecipanti, un migliaio le persone attese in città per l’evento, tra atleti, allenatori e accompagnatori, una ventina i marchigiani in gara. Competizione che comprenderà anche il campionato paralimpico, vista la collaborazione in essere tra Federtaekwondo, Coni e Cip. Stamattina in Comune ad Ancona la presentazione dell’evento, con il vicesindaco e assessore Giovanni Zinni, l’assessore Daniele Berardinelli, il presidente comitato regionale Fita, Federtaekwondo, Marco Porcarelli, che è anche vicepresidente Coni Marche, e, naturalmente il presidente presidente Coni Marche, Fabio Luna, insieme al presidente Cip Marche Luca Savoiardi. Sarà un fine settimana da ricordare per gli appassionati del taekwondo e per tutti gli sportivi anconetani e marchigiani che accorreranno ad assistere all’evento, a ingresso gratuito. Sette le società marchigiane che parteciperanno a questi assoluti: la Tiger Team Taekwondo Fabriano, la Polisportiva Libertas Jesi, l’Accademia Dorica, la Taekwondo Olympic Ancona, il Taekwondo Club Ancona, la Fight Club Apiro e la Allblacks Taekwondo di Senigallia.

«Questo weekend ospiteremo ad Ancona i campionati italiani di cinture nere senior 2023 – ha detto Giovanni Zinni –. Ringrazio il Coni per la costante presenza in tutte le attività sportive, lo sport anconetano è decisamente in salute in tante discipline, merito della serietà delle federazioni e della bravura delle società sportive, tramite dirigenti, allenatori, atleti e famiglie degli atleti che contribuiscono a creare il clima necessario per formare atleti. Il taekwondo è una disciplina considerata tra gli sport a meno impatto mediatico rispetto ad altri come al calcio, ma ha un forte radicamento nazionale con atleti di altissimo livello». «Ennesimo evento di alto livello in città – ha aggiunto Daniele Berardinelli – che ospiteremo al PalaPrometeo, struttura che dimostra limiti di età ma molto valida nell’organizzazione di eventi nazionali e internazionali. Un evento importante anche dal punto di vista turistico: avremo un migliaio di persone che arriveranno ad Ancona, un modo anche questo per far conoscere la città».

«Un appuntamento che rende orgoglioso un po’ tutto il movimento marchigiano – ha specificato Fabio Luna –, visto che i campionati assoluti non sono mai stati organizzati nella nostra regione. C’è stata una prima volta per tanti eventi sportivi, adesso tocca al taekwondo con i campionati assoluti. Stiamo vivendo un momento particolarmente felice per lo sport marchigiano, ma anche per la città di Ancona che sta tirando fuori campioni di livello internazionale. Su questa manifestazione aggiungo: quello che è stato fatto nella nostra regione, in sintonia tra Coni, Cip e Fita, non viene fatto ovunque. Sono belle le medaglie ma la medaglia più bella è quella dell’inclusione». «In questa manifestazione – ha quindi chiarito Luca Savoiardi – ci saranno anche gare in cui partecipano persone con disabilità. Per l’aspetto paralimpico è un segnale e il frutto della mission che ha il comitato paralimpico, oltre all’aspetto prettamente sportivo, quello cioè di contaminare la società odierna con il pensiero paralimpico, evidenziando la positività della persona con disabilità e questa manifestazione ne è l’esempio».

«Il presidente nazionale Angelo Cito non c’è oggi, ma arriverà sabato mattina al PalaPrometeo e ci sarà fino alla conclusione della manifestazione – ha concluso Marco Porcarelli –. Sono al dodicesimo anno da presidente regionale, ed è la prima volta che ospitiamo gli Italiani assoluti nelle Marche. Sono orgoglioso, abbiamo organizzato tante manifestazioni, anche altrove, ma la struttura del PalaPrometeo si addice perfettamente al nostro sport. Nel dettaglio, sabato e domenica campionati con otto categorie maschili e otto femminili, domenica pomeriggio anche il campionato paralimpico. Molti atleti di punta sono a Losanna, altri si stanno allenando all’Acqua Acetosa, molti sono in raduno permanente in vista dell’anno olimpico, ma lo spettacolo sarà ugualmente di altissimo livello. Sette le società marchigiane a rappresentare un movimento che storicamente conta quasi 1400 tesserati».