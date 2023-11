Hiv, epatiti e infezioni sessualmente trasmissibili: nelle Marche test gratuiti. Giacometti: «In crescita diagnosi di sifilide e gonorrea»

ANCONA – Nelle Marche test gratuiti per la diagnosi dell’Hiv, delle epatiti virali e delle infezioni sessualmente trasmissibili. La campagna European Testing Week, che si pone l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoci di queste patologie infettive, terminerà il 27 novembre (era iniziata il 20 novembre).

Nell’ambulatorio della Clinica di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche «le nuove diagnosi di Hiv sono in lieve calo» e ammontano a circa «una ventina di casi l’anno – spiega il direttore del reparto, professor Andrea Giacometti – soprattutto per l’efficacia dei farmaci (antiretrovirali) e alla profilassi pre-esposizione (PrEP)» che consiste nel prendere farmaci anti-Hiv da parte di persone negative al virus prima di un potenziale comportamento a rischio (ad esempio rapporti sessuali non protetti).

L’infettivologo Andrea Giacometti

Parallelamente però «registrano un incremento le diagnosi di sifilide e gonorrea, malattie sessualmente trasmissibili, e di epatite B, specie nella popolazione cinese over ’50. Invece – prosegue – le diagnosi di epatite C sono pochissime, grazie anche a una campagna di prevenzione». Il professor Gioacometti conclude sottolineando l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’esecuzione dei test.

L’iniziativa europea coinvolge le Ast e gli ospedali, ma anche la rete delle organizzazioni di Ancona Fast-track City e Ancona check Point. I test Hiv, Hcv e Sifilide si svolgeranno anche presso l’Univpm nella giornata di venerdì 24 novembre, dalle 15 alle 19, Facoltà di Ingegneria, nell’aula 160/3.

«Queste informazioni devono essere diffuse il più possibile perché anche nelle Marche è essenziale far conoscere alla popolazione gli enormi benefici di un accesso tempestivo ai trattamenti disponibili, ormai in grado di preservare al meglio la salute e la vita dei singoli malati» ha dichiarato l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.

Nel sito “uniticontrolaids” https://www.uniticontrolaids.it/aids-ist/test/dove.aspx, curato dall’Istituto Superiore di Sanità, è possibile accedere alle informazioni su sedi e orari nei quali i test diagnostici potranno essere effettuati nelle Marche, gratuitamente e nel pieno rispetto dell’anonimato richiesto anche oltre la settimana europea dei test.

In campo anche le Opere Caritative Francescane, ente capofila di Ancona Check Point, il presidio fisso per le attività di test gratuite al quartiere Grazie. L’associazione guidata da Luca Saracini gestisce la casa di accoglienza per persone con Aids, Il Focolare ad Ancona, ha promosso per l’occasione due eventi uno ieri a Medicina dove hanno incontrato gli studenti e eseguito oltre 150 test e per il 24 a Ingegneria. Il 1° dicembre nella giornata mondiale contro l’Aids le Opere Caritative incontreranno i giovani universitari per attività di prevenzione.