ANCONA – Ponte di Ognissanti all’insegna del maltempo nelle Marche con tanto di allerta arancione della Protezione civile regionale per forti venti in arrivo. L’avviso, valido dalle 00 del 31 ottobre alle 00 del 1° novembre, riguarda tutto il territorio regionale anche se l’area più colpita è quella montana e alto collinare.

La giornata di Halloween sarà rovinata dalle piogge. Già dalle prime ore di domani, infatti, sono attesi rovesci e temporali sparsi che saranno più intensi nelle zone interne della regione. I fenomeni saranno più sporadici lungo la costa e in esaurimento dalla mattinata.

Dal pomeriggio è prevista l’intensificazione dei venti provenienti da sud-ovest (venti caldi). Le raffiche più forti soffieranno sulle zone montane dove avranno carattere di tempesta (fino a 100km/h). Burrasca forte (fino a 88km/h) sulle zone collinari e burrasca (fino a 74km/h) nelle zone basso collinari e costiere. I venti si attenueranno dalla serata.

Il 1° novembre, festa dei Santi, le precipitazioni potranno verificarsi nel pomeriggio, ma si tratterà per lo più di fenomeni locali. Le temperature, a causa dei flussi provenienti dai quadranti occidentali scenderanno di qualche grado portandosi più in linea con i valori tipici della stagione. Tanto per fare un esempio se oggi ad Ancona alle 14 si registrano 25 gradi, il 1° novembre sono previsti 21 gradi.