Ancona ricoperta dalla grandine. Peggiorano le condizioni meteo, sulle Marche arrivano le nevicate

ANCONA – Ancona poco prima dell’ora di pranzo è stata imbiancata da una fitta e improvvisa grandinata che ha ricoperto strade, tetti e auto, regalando un paesaggio invernale. Dalla notte è atteso un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche e sono possibili deboli nevicate lungo la costa centro settentrionale della regione già dal tardo pomeriggio di oggi e dalla nottata.

Sulle Marche nel corso della notte farà irruzione un fronte di aria fredda che «farà cambiare la situazione radicalmente» e dalla giornata di domani si potranno avere nevicate a quote collinari fino ai 400 metri circa spiega il meteorologo della Protezione civile regionale Stefano Sofia.

Nevicate che interesseranno non solo la fascia collinare ma anche l’entroterra e le zone montane degli Appennini, dove le precipitazioni nevose saranno più abbondanti. Le precipitazioni nevose diffuse a quote collinari (tra i 400 – 500 metri) potranno proseguire anche nella giornata di sabato e domenica, per protrarsi anche a quella di lunedì.

Le temperature saranno in picchiata. Ad Ancona per domani sono previsti 6 gradi alle 14:00, ma le temperature più basse le registreranno Monte Bove e Monte Prata con – 5 gradi. Previsti 2 gradi ad Urbino, -1 a Pintura di Bolognola.