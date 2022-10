Nasce il nuovo governo, Acquaroli: «Condivideremo il dossier Marche». Ecco i ministri

ANCONA – Nasce il governo guidato da Giorgia Meloni e gli esponenti marchigiani di Fratelli d’Italia esultano. «Condivideremo fin da subito i numerosi dossier che riguardano le Marche per trovare le soluzioni attese e nuove opportunità» dice il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli dopo l’incarico alla leader di Fratelli d’Italia.

Il governatore nel rivolgere il suo augurio al nuovo esecutivo, evidenzia che è «il primo nella storia d’Italia ad essere guidato da una donna». «Esprimo le mie congratulazioni al Presidente Giorgia Meloni e alla sua autorevole squadra di Ministri. – dice – Sapranno interpretare le sfide del nostro tempo e affronteranno con competenza e serietà una fase storica per la nostra Nazione».

Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche La senatrice Elena Leonardi

«Congratulazioni» sono arrivate ieri sera anche dalla coordinatrice regionale del partito, Elena Leonardi, fresca di elezione in Senato. Lenardi parla di «giornata storica per la nostra Nazione». Fratelli d’Italia – dice – si pone come punto di riferimento del governo nazionale così come, due anni fa, ha espresso nelle Marche il governatore Francesco Acquaroli, che sta dando una forte impronta di cambiamento nella nostra regione».

Il deputato Stefano Benvenuti Gostoli

«Sono certa che il nostro Presidente del Consiglio – spiega -, la prima donna nella storia italiana, saprà fare sue le sfide delicate e significative di questo momento storico. Buon lavoro al nuovo Esecutivo certa che sapremo svolgere il nostro compito per il meglio dell’Italia e degli italiani».

Il deputato Stefano Benvenuti Gostoli sottolinea che «dalle Marche, con il governatore Francesco Acquaroli, a Roma, Fratelli d’Italia è il traino del centrodestra che rappresenta il cambiamento necessario per superare il momento storico, di grande difficoltà, che stiamo vivendo». «In Parlamento – conclude – lavoreremo di concerto con il Governo per dar vita, nel più breve tempo possibile, ai provvedimenti di cui l’Italia ha bisogno».

La squadra del nuovo governo

Sono 24 i ministeri del governo Meloni, 15 con portafoglio e 9 senza portafoglio, 6 guidati da donne. L’età media dei nuovi membri dell’esecutivo è di 60,4 anni. Otto ministeri vanno a Fratelli d’Italia, 4 alla Lega e 5 a Forza Italia, 9 i tecnici.

Alcuni dicasteri cambiano nome e cambiano anche alcune deleghe. Il dicastero dello Sviluppo economico diventa ministero delle Imprese e del Made in Italy, quello della Transizione ecologica cambia denominazione in Ambiente e sicurezza energetica, il dicastero alle Politiche agricole diventa ministero dell’Agricoltura e sovranità alimentare, mentre al ministero dell’Istruzione viene aggiunta la dicitura del merito. Le politiche europee tornano dicastero e vanno a comprendere anche la Coesione territoriale e il Pnrr. Il ministero del Sud diventa anche ministero del Mare e infine il dicastero della Famiglia aggiunge quello della natalità.

I ministri

Vicepremier e ministro delle Infrastrutture: Matteo Salvini, Vicepremier e ministro degli Esteri: Antonio Tajani, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Alfredo Mantovano, Ministro dell’Economia: Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Interno: Matteo Piantedosi, Ministro delle Imprese e del Made in Italy (ex ministero dello Sviluppo economico): Adolfo Urso, Ministro della Giustizia: Carlo Nordio, Ministro della Difesa: Guido Crosetto, Ministro della Salute: Orazio Schillaci, Ministra delle Riforme: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministra del Lavoro: Marina Elvira Calderone, Ministro dell’Istruzione e del Merito: Giuseppe Valditara, Ministra dell’Università e della Ricerca: Annamaria Bernini, Ministro degli Affari europei, le politiche di coesione e Pnrr: Raffaele Fitto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (ex ministro della Transizione ecologica): Gilberto Pichetto Fratin, Ministra della Famiglia, Natalità e Pari opportunità: Eugenia Roccella, Ministra del Turismo: Daniela Santanché, Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie: Roberto Calderoli, Ministro della Cultura: Gennaro Sangiuliano, Ministro dello Sport e Giovani: Andrea Abodi, Ministro della Pubblica amministrazione: Paolo Zangrillo, Ministro delle Politiche del Mare e Sud: Sebastiano Musumeci, Ministra della Disabilità: Alessandra Locatelli, Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare: Francesco Lollobrigida, Ministro dei Rapporti con il Parlamento: Luca Ciriani.