Ancona, giovane soccorso dalla Croce Gialla: trasportato in ospedale per trauma cranico

Si tratta di un 22enne trovato a terra in via Montebello. La dinamica della vicenda non è chiara. Sul posto la polizia scientifica per dei rilievi

ANCONA – Giovane soccorso dalla Croce Gialla in via Montebello ad Ancona dopo essere stato trovato a terra in un lago di sangue con un trauma cranico. Si tratta di un 22enne che da quanto si apprende potrebbe essere caduto da un muretto alto circa due metri battendo la testa.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso per trauma cranico. Sul posto la polizia scientifica della Questura di Ancona per dei rilievi. La dinamica della vicenda non è ancora chiara.

(Servizio in aggiornamento)