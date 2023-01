Giovane ferito da colpo di pistola, oggi udienza di convalida per il 40enne

All'alba di domenica (22 gennaio) l'uomo avrebbe ferito alla gamba con un colpo di pistola un 21enne, al culmine di un diverbio tra i due in via Flavia ad Ancona

ANCONA – Si terrà questa mattina alle 10 l’udienza di convalida del fermo del 40enne che all’alba di domenica 22 gennaio avrebbe ferito alla gamba con un colpo di pistola un 21enne, al culmine di un diverbio che sarebbe scoppiato tra i due all’interno di un locale e sarebbe poi proseguito in via Flavia ad Ancona.

Secondo una prima ricostruzione, il 40enne, un poliziotto, e il giovane si conoscevano già. Il legale difensore del dell’uomo, l’avvocato Marco Chiarugi, aveva spiegato che il suo assistito «è provato da quanto accaduto».

Il poliziotto, arrivato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dopo il 21enne, ha ricevuto una prognosi di 30 giorni per le lesioni riportate al volto in seguito al diverbio poi degenerato, fra le quali escoriazioni, un occhio nero e un bernoccolo in testa.

La dinamica dei fatti non è chiara ed è al vaglio della magistratura. Il 21enne è stato operato all’ospedale regionale di Torrette per la lesione alla gamba. Sulla vicenda indaga la polizia di Ancona.