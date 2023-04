Giornata del mare, incontro tra scolaresche e Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza

ANCONA – La giornata del mare è stata occasione di incontro tra Guardia di Finanza e scolaresche marchigiane. Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona ha infatti organizzato, dal 12 al 15 aprile, degli incontri con gli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado, a bordo dei mezzi navali dislocati presso le sedi di Ancona e di San Benedetto del Tronto.

Obiettivo, stimolare nei giovani studenti una maggiore sensibilità verso la legalità economico-finanziaria legata al mare. Presso la banchina 17 del Porto di Ancona, dove si trovano gli ormeggi dei mezzi navali del Corpo, sono stati accolti 69 studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore – Tecnico Tecnologico “Volterra – Elia” di Ancona, mentre presso la banchina Molo Nord del Porto di San Benedetto del Tronto, agli incontri hanno partecipato 83 studenti, provenienti, dal Liceo Scientifico – Istituto Tecnico Aeronautico Navale “Antonio Locatelli” di Grottammare, dal Liceo Scientifico “Benedetto Rosetti” e dall’Istituto d’Istruzione Superiore – Ragioneria e Linguistico “Augusto Capriotti” di San Benedetto del Tronto.

Agli studenti e ai docenti accompagnatori, sono stati illustrati i compiti e le attività della componente navale della Guardia di Finanza, impegnata quotidianamente quale Polizia del Mare, a presidio delle acque territoriali, per tutelare l’economia legale e per contrastare ogni forma di attività illecita. Inoltre, è stata data la possibilità di accedere a bordo di alcuni dei mezzi navali in dotazione ai Reparti navali, impiegati nelle molteplici attività istituzionali, altamente performanti e dotati di moderni apparati e strumentazioni di navigazione, comunicazione e scoperta.

A suscitare entusiasmo tra i ragazzi è stata soprattutto la presentazione del Nucleo Sommozzatori alla sede di Ancona, con l’illustrazione pratica delle attrezzature tecniche e del mezzo nautico in dotazione, impegnato per l’assolvimento dei numerosi compiti, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare, di ricerca e di salvataggio in mare e nelle acque interne. L’iniziativa educativa ha riscosso grande interesse nei giovani studenti e tra i docenti.