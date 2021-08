Ancona, ruba un portafogli in un bar. Tedesco scoperto e denunciato dalla Polizia

L'autore del furto avvenuto ieri mattina in via Giordano Bruno ad Ancona, è un tedesco di 57 anni, gravato da precedenti di polizia. L'uomo è stato denunciato

ANCONA – Un tedesco di 57 anni è stato denunciato per furto dai poliziotti della Questura di Ancona. Nella mattinata di ieri – 5 agosto – , intorno alle 10, un uomo di origini albanesi, di 68 anni, si è accorto di aver subito il furto del portafogli mentre si trovava all’interno di un bar in via Giordano Bruno ad Ancona.

L’uomo, appena resosi conto dell’accaduto è corso fuori dal locale per rincorrere il ladro. Una pattuglia delle Volanti che stava transitando in zona in quel momento, si è fermata e dopo aver identificato i due uomini, ha cercato di ricostruire l’accaduto.

L’autore del furto, gravato da precedenti di polizia, vistosi scoperto, ha consegnato il portafogli alla vittima, insieme ai soldi in contante, appena rubati. Accompagnato in Questura, il tedesco è stato denunciato per furto. La sua posizione è al vaglio dei Poliziotti della Divisione Anticrimine