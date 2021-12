Furto al Fresco Market, arrestate due donne

Due donne trentacinquenni sono state arrestate dalla Polizia perché sorprese con la refurtiva nascosta in borse e sotto i vestiti

ANCONA – Due donne di 35 anni sono state arrestate dalle Volanti della Questura di Ancona per furto in un supermercato di Ancona. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio il supermercato Fresco Market di via Flaminia, dove le due donne erano state segnalate aggirarsi con fare sospetto tra le corsie e gli scaffali.

Il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upg e Sp) intervenuto sul posto, ha individuato le donne, che con fare agitato, cercavano di sottrarsi al controllo, ma alla fine gli agenti sono riusciti a convincere le due a mostrare i prodotti che avevano nascosto nelle borse e sotto i vestiti per un valore di circa 130 euro.

Le donne sono state arrestate e il Gip in udienza ha convalidato l’arresto e imposto alle donne la misura dell’obbligo di firma in Questura.