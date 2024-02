I feriti, un giovane di 21 anni e un uomo di 49 anni sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità

ANCONA – Due persone sono rimaste ferite nello scontro frontale fra due auto, avvenuto oggi – 13 febbraio – ad Ancona, in via Achille Grandi, zona Baraccola, nei pressi del Lidl. I feriti, un giovane di 21 anni e un uomo di 49 anni sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità.

Da quanto si apprende sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e le pattuglie della Polizia Locale per i rilievi di rito.