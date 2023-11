Marche sferzate dall’aria gelida dalla Scandinavia. Passerini: «Freddo fino all’Immacolata»

ANCONA – L’attesa ‘sciabolata Artica’ preannunciata dal meteorologo dell’Università Politecnica delle Marche Giorgio Passerini è puntualmente arrivate, portando con sé la neve sugli Appennini. Sulla città di Ancona è scesa a più riprese micrograndine, a prima vista molto simile alla neve (graupel).

«L’intrusione di aria molto fredda è arrivata dalla Scandinavia – dice il professor Passerini, docente di Fisica – ed ha portato un forte flusso di aria fredda che ha fatto scendere le temperature di circa sei-sette gradi sotto le medie stagionali».

Il meteorologo spiega che il freddo proseguirà ancora per diversi giorni, «fino all’Immacolata (8 dicembre, ndr) avremo temperature fredde in media o sotto la media climatica del periodo. La fine dell’autunno e la prima parte dell’inverno non saranno miti come i precedenti» conclude. Per la giornata di oggi – sabato 25 novembre – la Protezione civile ha diramato una allerta meteo valida fino alle 00 del 26 novembre, con avviso di criticità gialla per vento (lungo tutta la costa) e per mareggiate. La regione dalla notte è spazzata da venti forti di burrasca e mareggiate.

Sui Sibillini è scesa la neve e domani, fanno sapere i gestori degli impianti BolognolaSki sulla pagina Facebook, che domani – domenica 26 novembre – dalle 10 sarà aperto il tappeto Madonnina per slittini e bob.