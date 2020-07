Fondi covid e riciclaggio, maxi operazione delle fiamme gialle di Ancona: 12 arresti

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito 12 misure cautelari nei confronti dei membri di una associazione a delinquere accusati anche di bancarotta, riciclaggio e altri reati fiscali. Il gruppo voleva usufruire delle agevolazioni a sostegno delle imprese stanziate per l'emergenza coronavirus

ANCONA – Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ancona. I militari delle fiamme gialle nelle prime ore di questa mattina hanno eseguito 12 ordinanze di misura cautelare delle quali 9 in carcere e 2 ai domiciliari nei confronti dei membri di una organizzazione criminale accusata di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e auto-riciclaggio di oltre 130 milioni di euro.

Oltre 200 i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona, dello Scico di Roma, del Gruppo di Fermo e della Compagnia di Civitanova Marche impegnati nell’operazione che vede indagate altre 132 persone per un totale di 144 indagati.

Il sodalizio stroncato dalle fiamme gialle voleva utilizzare le sue società per usufruire delle agevolazioni e delle misure a sostegno dell’economia stanziate in seguito dell’emergenza covid-19.

(Notizia in aggiornamento)