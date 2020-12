Focolaio covid alla Clinica di Cardiologia, il primario: «Riapriremo in giornata, nessuna ripercussione su attività»

ANCONA – Focolaio alla Clinica di Cardiologia e Aritmologia di Torrette. Il reparto al quarto piano dell’ospedale regionale, è stato chiuso momentaneamente nella giornata di ieri (28 dicembre) in seguito alla positività al covid-19 riscontrata in circa 13 tra medici, infermieri e pazienti.

Fonti ospedaliere riferiscono che il focolaio è partito da un paziente in fase acuta, entrato in ospedale con tampone molecolare negativo e successivamente positivizzato. «Abbiamo subito provveduto a spostare i pazienti in altri reparti – spiega il primario della Clinica di Cardiologia e Aritmologia, Antonio Dello Russo – e a sanificare tutti i locali, ma non c’è stata nessuna ripercussione sull’attività assistenziale che è garantita».

I 4-5 pazienti sospetti positivi al virus che erano ricoverati nel reparto sono stati trasferiti tra le aree covid di Malattie Infettive e l’area Cov4 dove ci sono 13 posti letto attivi su 24. I degenti risultati negativi al tampone invece sono stati allocati nella Divisione di Cardiochirurgia dove ci sono 10 posti letto che non erano ancora stati attivati. Dopo la conclusione delle operazioni di sanificazione il reparto riaprirà già nella giornata di oggi, spiega il primario.

La direzione ospedaliera di Torrette fa sapere che l’ospedale non è in difficoltà e che il nosocomio sta continuando a garantire assistenza ai pazienti del reparto. Unico nodo quello del personale finito in isolamento in seguito alla positività al virus. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti covid aggiornati ad oggi, questi sono 16 in terapia intensiva, 18 in subintensiva, 51 nei reparti non intensivi (19 in divisione di Malattie Infettive, 18 in Clinica di Malattie Infettive, 13 in area Cov4, 1 in Clinica Ostetrico Ginecologica al Salesi), 4 dimessi e due deceduti (aggiornato alle 24 di ieri), nessun sospetto covid in attesa di ricovero al Pronto Soccorso.

Proprio in questo ultimo reparto (Pronto Soccorso), nella intera giornata di ieri (28 dicembre) erano stati 171 gli accessi, dei quali 6 in codice rosso, 60 in codice giallo e 105 in codice verde, ma solo 9 sospetti covid-19.