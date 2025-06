Ancona, l’estate 2025 del Lazzabaretto e del nuovo spazio cinema all’aperto alla Mole

ANCONA – Il Comune di Ancona annuncia con soddisfazione un importante intervento di valorizzazione della Mole Vanvitelliana, uno dei luoghi più iconici e rappresentativi della città. Lo ha fatto durante la conferenza stampa odierna alla Mole durante la quale è stata presentata la rassegna Lazzaretto Estate che prende il via domani sera 28 giugno con l’apertura del Lazzabaretto e domenica sera 29 con Lazzaretto Cinema. A seguito della decisione della giunta comunale di spostare l’attuale area cinema all’interno dello spazio già “Piano città” situato in una porzione finora inutilizzata del complesso (il canalone di fronte all’ingresso della Mole, lato Mandracchio), si è data nuova vita a una zona rimasta per troppo tempo priva di funzione. L’intervento rappresenta una scelta di rigenerazione e rilancio culturale garzie al quale è possibile ampliare e migliorare l’offerta cinematografica e culturale, con spazi più ampi, funzionali e accessibili. Il nuovo cinema trova collocazione in un ambiente architettonicamente isolato e suggestivo, della struttura storica della Mole, ma rivisitato in chiave contemporanea. A gestire in co-organizzazione con il Comune di Ancona lo spazio del cinema – così come quello del popolare punto di ritrovo “Lazzabaretto”- è ARCI Ancona, aggiudicataria del bando comunale. “Lazzaretto Estate” tornerà dunque da domani a popolare la Mole Vanvitelliana con il cinema sotto le stelle, la musica e i tanti e vari incontri culturali. I referenti, il Presidente Anci Marche, Michele Cantarini e la coordinatrice Chiara Malerba, insieme all’assessore alla Cultura Marta Paraventi hanno illustrato oggi il programma.

«Abbiamo colto un’occasione importante – sottolinea l’assessore alla Cultura Marta Paraventi– per coniugare la valorizzazione della Mole, restituendone alla città una sua parte significativa. Un intervento che è stato possibile grazie alla piena collaborazione con l’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato dal collega Stefano Tombolini che ringrazio infinitamente, così come ringrazio lo Staff del Servizio Cultura, guidato dalla dirigente Viviana Caravaggi. La Mole diventa in questo uno spazio sempre più vivo e inclusivo poiché si offre al pubblico una sua parte magnifica e suggestiva mai utilizzata per il cinema che si integra con la visita dei camminamenti di ronda; la Mole come luogo dove vivere un’esperienza totale che coniuga la bellezza del monumento, la Porta sul Mare, i suddetti camminamenti, il cinema, le mostre nelle Sale Vanvitelli, il museo Omero e la Collezione Design e i punti ristoro del Lazzabaretto e del Caffè letterario The Mole. Nella ricca programmazione cinematografica segnalo l’appuntamento del 13 agosto con il film “Ossessione” di Luchino Visconti che ho chiesto di inserire nell’ambito del progetto culturale dell’Assessorato Ancona cultura aperta: visioni viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo. Un progetto, quello di Lazzaretto estate, che assieme agli altri guarda al futuro, ma con un profondo rispetto per la storia e l’identità del luogo. La cultura si sposta, si espande e si rinnova con una ampia programmazione: alla Mole nasce un nuovo spazio per tutti»

«E’ veramente un contenitore culturale e al contempo una esperienza complessiva, la Mole- concorda Michele Cantarini– Presidente Arci Marche. L’entusiasmo che ci ha comunicato l’ assessore alla Cultura e tutta l’Amministrazione ci ha convinto a metterci in gioco ancora una volta, condividendo l’obiettivo della rivitalizzazione della Mole. Facendo lo slalom tra un cantiere e l’altro, con il supporto degli uffici e dei tecnici comunali siamo riusciti in tre settimane ad organizzare a rassegna e ad attrezzare la nuova sede».

«Un valore aggiunto- sottolinea Chiara Malerba, direttivo ARCI- la nuova location dell’arena Cinema. Non è solo uno spostamento logistico ma una azione di riqualificazione urbana, che ridà significato a una parte della Mole rimasta incompiuta, rafforzandone l’identità di polo culturale. La rassegna, con i suoi 57 titoli, è tra le migliori nella lunga storia del cinema al “Lazzaretto”: presenti anche svariate opere prime italiane con i registi che saranno ospiti durante le serate e incontreranno il pubblico. Titoli con ottimi riscontri, ottenuti sia ai Premi, sia in sala».

L’Arena Cinema Lazzaretto aprirà domenica 29 giugno, con il film Borotalco, un omaggio a Eleonora Giorgi, ad ingresso gratuito.

Per un totale di 57 date, l’arena propone film diversi ogni sera tra film della stagione e rassegne interne. Quest’anno la rassegna “Cinque pezzi facili” è dedicata al periodo inglese di Alfred Hitchcock, consolidando la collaborazione con la Cineteca di Bologna e Park Circus di Londra. Torneranno anche le opere prime di giovani autori, ospiti in arena per presentare i loro film. Grazie alla collaborazione con Cineteca Nazionale verrà anche proiettato il 13 agosto “Ossessione” di Luchino Visconti in versione restaurata. Tra film d’autore e titoli più manistream, ogni sera alle 21.30 l’arena è pronta ad accogliere di nuovo il suo pubblico nella nuova location lato Mandracchio.

Ingresso unico 5€ – ridotto soci arci 4€. In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate. I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso la biglietteria sul posto, attiva un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

IL PROGRAMMA:

DOMENICA 29 GIUGNO

BOROTALCO di Carlo Verdone. Con Carlo Verdone, Eleonora Giorgi. Commedia, Italia, 1982 – 130 minuti.

Film di apertura – omaggio a Eleonora Giorgi.

Ingresso gratuito.

LUNEDì 30 GIUGNO

NO OTHER LAND di Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor. Documentario, Palestina, Norvegia, 2024 – 96 minuti.

In collaborazione con Amnesty International e Medici Senza Frontiere.

MARTEDÌ 1 LUGLIO

BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE di Andrea Segre. Con Elio Germano, Paolo Calabresi, Giorgio Tirabassi. Biografico, Italia, 2024 – 122 minuti.

In collaborazione con Istituto Gramsci Marche.

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO

POSSO ENTRARE? AN ODE TO NAPLES di Trudie Styler. Documentario, Italia, 2023 – 107 minuti.

In collaborazione con Ulisse Fest.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 3 LUGLIO

EMILIA PEREZ di Jacques Audiard. Con Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez. Commedia, Musical, Poliziesco, USA, Messico, 2024 – 130 minuti.

Versione originale con sottotitoli in italiano / VOS with italian subtitles.

VENERDÌ 4 LUGLIO

LEGGERE LOLITA A TEHERAN di Eran Riklis. Con Golshifteh Farahani, Zahra Amir Ebrahimi. Drammatico, Italia, Israele, 2024 – 108 minuti.

In collaborazione con Free Woman.

SABATO 5 LUGLIO

IL ROBOT SELVAGGIO di Chris Sanders. Animazione, USA, 2024 – 102 minuti.

Zucchero filato in omaggio per tutti i bambini.

DOMENICA 6 LUGLIO

VERMIGLIO di Maura Delpero. Con Tommaso Ragno, Martina Scrinzi. Drammatico, Italia, Francia, Belgio, 2024 – 119 minuti.

In collaborazione con Istituto Gramsci Marche.

LUNEDÌ 7 LUGLIO

THE LODGER: A STORY OF THE LONDON FOG di Alfred Hitchcock. Con Ivor Novello, June Tripp. Poliziesco, Gran Bretagna, 1926 – 76 minuti.

Rassegna – Cinque Pezzi Facili.

In collaborazione con Popsophia, Cineteca di Bologna e Park Circus Londra.

Versione originale con sottotitoli in italiano / VOS with italian subtitles.

MARTEDÌ 8 LUGLIO

IL SALE DELLA TERRA di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. Con Sebastião Salgado, Wim Wenders. Documentario, Brasile, Italia, Francia, 2014 – 100 minuti.

In collaborazione con Ancona Foto Festival – Il Mascherone e Comitato Aria Nostra

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO

CLERKS – COMMESSI di Kevin Smith. Con Brian O’Halloran, Kevin Smith. Commedia, USA, 1994 – 90 minuti.

Rassegna – Allons Enfants.

In collaborazione con Dorico International Film Festival e Associazione La Locura.

Versione originale con sottotitoli in italiano / VOS with italian subtitles.

GIOVEDÌ 10 LUGLIO

ANORA di Sean Baker. Con Mikey Madison, Yuriy Borisov. Drammatico, USA, 2024 – 138 minuti.

VENERDì 11 LUGLIO

CONCLAVE di Edward Berger. Con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow. Thriller, USA, 2024 – 120 minuti.

SABATO 12 LUGLIO

DIAMANTI di Ferzan Ozpetek. Con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca. Commedia, Drammatico, Italia, 2024 – 135 minuti.

DOMENICA 13 LUGLIO

IO SONO ANCORA QUI di Walter Salles. Con Fernanda Torres, Selton Mello. Drammatico, Brasile, Francia, 2024 – 135 minuti.

In collaborazione con Istituto Gramsci Marche.

LUNEDÌ 14 LUGLIO

LA CONVERSAZIONE di Francis Ford Coppola. Con Gene Hackman, John Cazale. Drammatico, USA, 1974 – 117 minuti.

In collaborazione con Ancona Jazz Festival.

Omaggio a Gene Hackman.

Versione originale con sottotitoli in italiano / VOS with italian subtitles.

MARTEDÌ 15 LUGLIO

SEPTEMBER 5 – LA DIRETTA CHE CAMBIÒ LA STORIA di Tim Fehlbaum. Con Peter Sarsgaard, John Magaro. Drammatico, Germania, 2024 – 91 minuti.

In collaborazione con Istituto Gramsci Marche.

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO

SAN DAMIANO di Gregorio Sassoli, Alejandro Cifuentes. Documentario, Italia, 2024 – 86 minuti.

In collaborazione con Caritas Ancona, Dorico International Film Festival e Associazione La Locura.

Rassegna – Allons Enfants.

Ospiti Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes.

GIOVEDÌ 17 LUGLIO

IL MAESTRO CHE PROMISE IL MARE di Patricia Font. Con Enric Auquer, Laia Costa. Biografico, Spagna, 2023 – 105 minuti.

In collaborazione con Aicvas Marche, Istituto Gramsci Marche, ANPI Ancona – Sezione G. Tommasi, Ventanas, Fogola Ancona, ANPPIA Ancona Marche, Instituto Cervantes Roma.

VENERDÌ 18 LUGLIO

LA CITTA’ PROIBITA di Gabriele Mainetti. Con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini. Drammatico, Italia, 2025 – 137 minuti.

SABATO 19 LUGLIO

LILO & STITCH di Dean Fleischer-Camp. Con Maia Kealoha, Chris Sanders. Avventura, USA, 2025 – 108 minuti.

Zucchero filato in omaggio per tutti i bambini.

DOMENICA 20 LUGLIO

FUORI di Mario Martone. Con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie. Drammatico, Italia, Francia, 2025 – 115 minuti.

LUNEDÌ 21 LUGLIO

BLACKMAIL di Alfred Hitchcock. Con Anny Ondra, John Longden. Poliziesco, Gran Bretagna, 1929 – 95 minuti.

Rassegna – Cinque Pezzi Facili.

In collaborazione con Popsophia, Cineteca di Bologna e Park Circus Londra.

Versione originale con sottotitoli in italiano / VOS with italian subtitles.

MARTEDÌ 22 LUGLIO

SCOMODE VERITÀ di Mike Leigh. Con Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin. Commedia, Drammatico, Gran Bretagna, Spagna, 2024 – 97 minuti.

Prima visione. In collaborazione con CinemAzzurro Ancona.

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO

CIAO BAMBINO di Edgardo Pistone. Con Marco Adamo, Anastasia Kaletchuk. Drammatico, Italia, 2024 – 95 minuti.

Rassegna – Allons Enfants.

In collaborazione con Dorico International Film Festival e Associazione La Locura.

Ospite Edgardo Pistone.

GIOVEDÌ 24 LUGLIO

THE CONNECTION di Shirley Clarke. Con Warren Finnerty, Jerome Raphael. Drammatico USA, 1962 – 110 minuti.

In collaborazione con Ancona Jazz Festival.

Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano / VOS with italian subtitles.

VENERDÌ 25 LUGLIO

LA GRANDE YOUTUBATA Evento in collaborazione con NER.TO e Ass.ne Ludico Culturale Arthur Conan Doyle – Ingresso Gratuito

SABATO 26 LUGLIO

GIURATO NUMERO 2 di Clint Eastwood. Con Nicholas Hoult, Toni Collette. Drammatico, USA, 2024 – 114 minuti.

In collaborazione con Ordine degli Avvocati Ancona.

DOMENICA 27 LUGLIO

QUEER di Luca Guadagnino. Con Daniel Craig, Drew Starkey. Drammatico, Italia, USA, 2024 – 135 minuti.

In collaborazione con Arcigay Comunitas.

LUNEDÌ 28 LUGLIO

THE MAN WHO KNEW TOO MUCH di Alfred Hitchcock. Con Peter Lorre, Leslie Banks. Spionaggio, Gran Bretagna, 1934 – 84 minuti.

Rassegna – Cinque Pezzi Facili.

In collaborazione con Popsophia, Cineteca di Bologna e Park Circus Londra.

Versione originale con sottotitoli in italiano / VOS with italian subtitles.

MARTEDÌ 29 LUGLIO

L’AMORE CHE NON MUORE di Gilles Lellouche. Con Adèle Exarchopoulos, François Civil. Drammatico, Francia, Belgio, 2024 – 166 minuti.

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO

LE ASSAGGIATRICI di Silvio Soldini. Con Elisa Schlott, Max Riemelt. Drammatico, Italia, Belgio, Svizzera, 2025 – 123 minuti.

In collaborazione con Istituto Gramsci Marche.

GIOVEDÌ 31 LUGLIO

GENERAZIONE FUMETTO di Omar Rashid. Documentario, Italia, 2025 – 105 minuti.

In collaborazione con Falcomics.

Ospite Omar Rashid.

VENERDÌ 01 AGOSTO

OH CANADA – I TRADIMENTI di Paul Schrader. Con Richard Gere, Jacob Elordi. Drammatico, USA, 2024 – 94 minuti.

SABATO 02 AGOSTO

THE LAST SHOWGIRL di Gia Coppola. Con Pamela Anderson, Kiernan Shipka. Drammatico, USA, 2025 – 88 minuti.

+

FM EINHEIT di Sergio Marcelli. Documentario, Italia, 2024 – 57 minuti.

h. 23.00

In collaborazione con Acusmatiq

DOMENICA 03 AGOSTO

A COMPLETE UNKNOWN di James Mangold. Con Timothée Chalamet, Edward Norton. Biografico, USA, 2024 – 141 minuti.

LUNEDÌ 04 AGOSTO

ONE TO ONE: JOHN & YOKO di Kevin Macdonald, Sam Rice Edwards. Documentario, Gran Bretagna, 2024 – 100 minuti.

MARTEDÌ 5 AGOSTO

ARMAND di Halfdan Ullmann Tøndel. Con Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen. Drammatico, Norvegia, 2024 – 100 minuti.

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO

QUASI A CASA di Carolina Pavone. Con Lou Doillon, Maria Chiara Arrighini. Drammatico, Italia, 2024 – 94 minuti.

Rassegna – Allons Enfants.

Ospite Carolina Pavone.

In collaborazione con Dorico International Film Festival e Associazione La Locura.

GIOVEDÌ 7 AGOSTO

TRE AMICHE di Emmanuel Mouret. Con Camille Cottin, Sara Forestier. Drammatico, Francia, 2024 – 117 minuti.

Prima visione. In collaborazione con CinemAzzurro Ancona.

VENERDÌ 8 AGOSTO

THE BRUTALIST di Brady Corbet. Con Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce. Drammatico, Gran Bretagna, 2024 – 215 minuti.

SABATO 9 AGOSTO

SOTTO LE FOGLIE di François Ozon. Con Hélène Vincent, Ludivine Sagnier. Drammatico, Francia, 2024 – 102 minuti.

DOMENICA 10 AGOSTO

IL MAESTRO E MARGHERITA di Michael Lockshin. Con August Diehl, Evgeniy Tsyganov. Drammatico, Russia, 2024 – 157 minuti.

Prima visione. In collaborazione con CinemAzzurro Ancona.

LUNEDÌ 11 AGOSTO

THE 39 STEPS di Alfred Hitchcock. Con Robert Donat, Madeleine Carroll. Spionaggio, Gran Bretagna, 1935 – 81 minuti.

Rassegna – Cinque Pezzi Facili.

In collaborazione con Cineteca di Bologna e Park Circus Londra.

Versione originale con sottotitoli in italiano / VOS with italian subtitles.

MARTEDÌ 12 AGOSTO

ARAGOSTE A MANHATTAN di Alonso Ruizpalacios. Con Raúl Briones, Rooney Mara. Drammatico, USA, 2024 – 139 minuti.

Prima visione. In collaborazione con CinemAzzurro Ancona.

MERCOLEDÌ 13 AGOSTO

OSSESSIONE di Luchino Visconti. Con Clara Calamai, Massimo Girotti. Drammatico, Italia, 1943 – 135 minuti.

Nell’ambito di Ancona cultura aperta. Visioni, viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo.

In collaborazione con Comune di Ancona – Assessorato alla Cultura.

Versione restaurata.

VENERDÌ 15 AGOSTO

FANTOZZI di Luciano Salce. Con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro. Comico, Italia, 1975 – 100 minuti.

In collaborazione con Cineteca di Bologna.

Versione restaurata.

SABATO 16 AGOSTO

A REAL PAIN di Jesse Eisenberg. Con Jesse Eisenberg, Kieran Culkin. Drammatico, USA, 2024 – 90 minuti.

DOMENICA 17 AGOSTO

F1 di Joseph Kosinski. Con Brad Pitt, Javier Bardem. Azione, USA, 2025 – 155 minuti.

Prima visione. In collaborazione con CinemAzzurro Ancona.

LUNEDÌ 18 AGOSTO

SABOTAGE di Alfred Hitchcock. Con Sylvia Sidney, John Loder, Oskar Homolka. Spionaggio – Gran Bretagna, 1936 – 76 minuti.

Rassegna – Cinque Pezzi Facili.

In collaborazione con Popsophia, Cineteca di Bologna e Park Circus Londra. Versione restaurata in originale con sottotitoli in italiano / VOS with italian subtitles.

MARTEDÌ 19 AGOSTO

IL SEME DEL FICO SACRO di Mohammad Rasoulof. Con Soheila Golestani, Missagh Zareh. Drammatico, Iran, 2024 – 168 minuti.

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO

L’ALBERO di Sara Petraglia. Con Tecla Insolia, Carlotta Gamba. Drammatico, Italia, 2024 – 92 minuti.

Rassegna – Allons Enfants.

Ospiti Sara Petraglia e Tecla Insolia.

In collaborazione con Dorico International Film Festival e Associazione La Locura.

GIOVEDÌ 21 AGOSTO

FLOW di Gints Zilbalodis. Animazione, Belgio, Lettonia, Francia, 2024 – 84 minuti.

Zucchero filato in omaggio per tutti i bambini.

VENERDÌ 22 AGOSTO

L’ATTACHEMENT di Carine Tardieu.Con Valeria Bruni Tedeschi, Vimala Pons. Drammatico, Francia, Belgio, 2024 – 106 minuti.

Prima visione. In collaborazione con CinemAzzurro Ancona.

SABATO 23 AGOSTO

HERE di Robert Zemeckis. Con Tom Hanks, Robin Wright. Genere Drammatico, USA, 2024 – 104 minuti

DOMENICA 24 AGOSTO

SECRET SCREEN FILM A SORPRESA – INGRESSO GRATUITO

LUNEDÌ 25 AGOSTO

MONDAY GIFT – INGRESSO GRATUITO il titolo verrà rivelato a ferragosto, stay tuned!

MOLE VANVITELLIANA, CULTURA SUL MARE DI ANCONA / culture by the sea in Ancona

Capolavoro architettonico sull’acqua costruito da Luigi Vanvitelli tra il 1733 e il 1743, la Mole è oggi polo culturale tra storia, arte, design ed eventi // Vanvitelli’s architectural masterpiece built on water between 1733 and 1743, the Mole is a cultural hub for history, art, design and events

Museo Tattile Statale Omero: unico in Europa, con oltre 200 opere accessibili al tatto. Presente anche la Collezione Design con 32 icone italiane premiate o menzionate dal Compasso d’Oro // unique in Europe with over 200 touchable works of art. It also hosts a Design Collection with 32 Italian iconic pieces awarded or mentioned by Compasso d’Oro. (www.museoomero.it)

Mostre e itinerari / Exhibitions & routes

Pictures of you – Sale Vanvitelli, 3-13 luglio/ 3-13th July : progetto espositivo in realtà aumentata nel quale risuona la voce di Massimo Cotto nelle opere fotografiche dell’artista Henry Ruggeri storico fotografo di Virgin Radio / AR exhibition in which the voice of Massimo Cotto echoes in the photographic works of the artist Henry Ruggieri, Virgin Radio’s historic photographer.

Canto delle stagioni – Sale Vanvitelli, 18 luglio – 14 settembre/ 18th July – 14th September: fotografie di Giorgio Cutini, firmatario del Manifesto “Passaggio di frontiera” insieme, tra gli altri, a Enzo Carli, Gianni Berengo Gardin, Mario Giacomelli // photographs by Giorgio Cutini, who signed the Manifesto “Passaggio di frontiera” together with, among others, Enzo Carli, Gianni Berengo Gardin, Mario Giacomelli.

L’ombra vede – Museo Omero, fino al 31 agosto/until 31st August: mostra dedicata a Enzo Cucchi // exhibition dedicated to Enzo Cucchi

Grand Tour Vanvitelliano: visite guidate dei camminamenti della Mole, per una vista unica su Ancona // guided tours to the Mole’s walkways, for a unique view of Ancona.

www.anconatourism.it

The Mole – Caffè letterario // Literary Café: per una pausa caffè, pranzo, cena o aperitivo, in compagnia di un buon libro // for a coffee break, lunch, dinner or aperitif in the company of a good book (themoleancona.it/)

MOLE VANVITELLIANA: INFORMAZIONI, VISITE GUIDATE e PRENOTAZIONI / INFORMATION, GUIDED TOURS & RESERVATIONS

