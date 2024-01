Maturità 2024, le materie della seconda prova. Rossini agli studenti: «Iniziate a prepararvi fin d’ora»

ANCONA – Matematica allo Scientifico, Greco al Classico, Lingua e Cultura straniera 3 al Linguistico. Sono le materie oggetto della seconda prova dell’Esame di Stato, pubblicate oggi – 29 gennaio – dal Miur. L’esame di Maturità, appuntamento atteso dalle studentesse e dagli studenti delle scuole superiori, inizierà il 19 giugno, con la prova di italiano, comune a tutti gli indirizzi. Il giorno dopo – il 20 giugno – sarà la volta della seconda prova, quella caratterizzante il percorso di studi scelto. A seguire i colloqui orali. Le Commissioni d’esame saranno costituite da un presidente esterno, tre membri esterni e tre interni alla scuola.

«Nessuna novità rispetto alla Maturità del 2023 – dice Riccardo Rossini, presidente Anp Marche, Associazione Nazionale Presidi – si conferma il modello già largamente preannunciato dal ministro dell’Istruzione». Rossini si dice d’accordo «sull’importanza attribuita alla prova orale dal ministro: nel colloquio deve trasparire la maturità del candidato, la sua consapevolezza, e la capacità comunicativa, insieme alle competenze trasversali, che sono importanti come quelle di natura scolastica, perché rappresentano le cosiddette soft skills, ovvero il bagaglio culturale dello studente, strumento molto importante sia nella prosecuzione del percorso di studi, sia nel mondo del lavoro».

Matematica sarà la materia oggetto della seconda prova per Scienze applicate e per l’indirizzo Sportivo dello Scientifico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale), Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico, Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale, Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Riccardo Rossini, presidente regionale Anp

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, Economia Aziendale è la materia per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Topografia per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio;

Sistemi e reti per Informatica e Telecomunicazioni; Progettazione multimediale nell’indirizzo Grafica e comunicazione;

Trasformazione dei prodotti per Produzioni e trasformazioni degli Istituti agrari.

Nel corso della prova orale (colloquio) le studentesse e gli studenti potranno anche esporre le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto) e le competenze acquisite nell’Educazione civica.

A pochi mesi dall’avvio della Maturità il consiglio del presidente dei presidi marchigiani è quello di «iniziare a prepararsi fin da subito. Superato il giro di boa del primo quadrimestre – dice – si respira già ‘aria d’esame’, è adesso che bisogna iniziare a prepararsi come fanno gli atleti in vista di una competizione o di un obiettivo sportivo. Bisogna prepararsi mentalmente oltre che culturalmente, concentrarsi sui propri talenti, sulle proprie qualità e competenze».

Secondo Rossini «durante il colloquio si deve fare in modo che traspaiano i propri talenti, per questo è necessario curare sia una preparazione di fondo su tutte le discipline per poi soffermarsi dove si è particolarmente capaci e portare il colloquio in quella direzione».