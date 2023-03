Una situazione che non riguarda solo le Marche e l'Italia, ma che sta interessando diversi Paesi Europei. I più colpiti i piccoli tra 3 e 8 anni

ANCONA – Epidemia di scarlattina tra i bambini delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie. Una situazione che non riguarda solo le Marche e l’Italia, ma che sta interessando diversi Paesi Europei, spiega il pediatra Giuseppe Pino Cicione, segretario provinciale della Fimp, Federazione Italiana Medici Pediatri.

«C’è una segnalazione già da dicembre – spiega -, ma numericamente tutti i pediatri concordano sul fatto che i casi che vediamo sono di gran lunga superiori rispetto ai casi precedentemente osservati. Non c’è però nessuna mutazione genica, non siamo di fronte a un nuovo germe come il Covid, il batterio, lo streptococco che causa la malattia, è identico a quello di sempre: si tratta dello Streptococco beta-emolitico di gruppo A».

I più colpiti, spiega, sono i bambini tra 3 e 8 anni. «Un picco di incidenza – dice – legato ai due anni di pandemia, trascorsi tra isolamento e mascherina, che hanno reso i bambini più fragili alle infezioni. Attenti però a non farsi prendere dalla Steptococco-fobia o dalla Streptococco-follia, la cura c’è ed è la terapia antibiotica, consolidata da anni». La malattia «è sensibile alla penicillina. In una decina di giorni la malattia guarisce» dice il pediatra.

Come si manifesta? «Si manifesta con forme che interessano le tonsille, con tonsillite da streptococco, linfonodi ingrossati, mal di gola e vomito. La scarlattina si manifesta con febbre, puntini rossi su dorso e addome».

«Dobbiamo preoccuparci delle rare forme ‘invasive’ acute e disseminate ad altri distretti come muscoli, polmoni, la cosiddetta ‘artrite streptococcica’, una forma grave di cui sono già stati segnalati 9 casi in Gran Bretagna. Altre forme gravi, relative a complicanze della malattia sono quelle immunomediate con interessamento di cuore e articolazioni e la glomerulonefrite post streptococcica che può insorgere a distanza di settimane».