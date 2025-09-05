Ancona, emergenza alga: vietato fare i bagni al Passetto e a Pietralacroce

ANCONA – Torna l’alga tossica nelle acque del capoluogo dorico ma non solo. Coinvolti anche i comuni di Sirolo, Numana alta, Porto Recanati. Al Passetto (zona ascensore) e Pietralacroce (zona scalaccia) è tornata la fase di emergenza. I più recenti campionamenti effettuati dall’Arpam nelle giornate del 3 e 4 settembre hanno evidenziato un nuovo incremento delle concentrazioni dell’alga tossica Ostreopsis cf. ovata in alcuni tratti della costa marchigiana:

Marche, dove è tornata l’alga tossica



-Sirolo – Spiaggia Urbani (03/09/25): 448.000 cell/L,

-Numana alta (03/09/25): 672.000 cell/L

-Porto Recanati – Fiumarella (03/09/25): 368.400 cell/L

-Ancona – Passetto (04/09/25): 836.800 cell/L

-Ancona – Pietralacroce (04/09/25): 72.000 cell/L



Dopo il calo registrato nell’ultima settimana di agosto, i dati di inizio settembre segnalano una ripresa della proliferazione algale, con valori nuovamente in fase di emergenza in più località (Passetto, Pietralacroce, Numana, Sirolo e Porto Recanati).

L’esposizione a Ostreopsis cf. ovata, come già segnalato, può determinare sintomi a carico delle vie respiratorie (tosse, mal di gola, riniti, difficoltà respiratorie), a cui si aggiungono disturbi oculari e cutanei in caso di contatto diretto con l’acqua.