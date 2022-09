Elezioni, urne aperte per il rinnovo del Parlamento. Ecco come si vota

ANCONA – Urne aperte dalle 7 alle 23 oggi – domenica 25 settembre – per il rinnovo del Parlamento, per la prima volta potranno esprimersi anche gli over 18 per il Senato. Nelle Marche, in seguito al taglio dei parlamentari, si passa dai 24 eletti nel 2018 ( 16 deputati e 8 senator) ai 15 che verranno eletti al termine del voto (10 deputati e 5 senatori).

Gli elettori chiamati alle urne

Sono 1.165.398 gli elettori chiamati al voto nelle Marche, nelle 1.571 sezioni elettorali allestite: 565.693 aventi diritto al voto sono uomini e 599.705 donne. In provincia di Ancona gli elettori sono 359.873 (173.910 uomini e 185.963 donne), in provincia di Ascoli Piceno 162.941 (78.848 uomini e 84.093 donne), in provincia di Macerata 237.166 (115.077 uomini e 122.089 donne), in provincia di Pesaro Urbino 274.402 (134.019 uomini e 140.383 donne) e infine, in provincia di Fermo sono 131.016 (63.839 uomini e 67.177 donne).Le sezioni elettorali in provincia di Ancona sono 468, nell’ascolano 213, nel maceratese 321, in provincia di Pesaro Urbino 401 e nel fermano 168.

Gli elettori residenti all’estero che hanno optato per il voto in Italia sono 92 (48 uomini e 44 donne). Gli elettori residenti all’estero iscritti all’Aire e quelli temporaneamente all’estero che votano per corrispondenza sono complessivamente 133.665: 132.932 quelli residenti all’estero iscritti all’Aire (66.662 uomini e 66.270 donne), mentre quelli temporaneamente all’estero che votano per corrispondenza sono 733 (319 uomini e 414 donne).

Fac simile scheda elettorale

Come si vota?

Bisogna recarsi a seggio muniti di tessera elettorale e documento di identità valido. Ad ogni elettore verranno consegnate due schede: una rosa per la Camera dei deputati e una gialla per il Senato.

Le due schede riportano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno della lista o delle liste in coalizione a lui collegate. Accanto ai contrassegni delle liste ci sono i nomi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

Come si assegnano i voti

Tre i voti possibili: quello al candidato uninominale, alla lista e al candidato uninominale, e infine alla lista collegata (o alle liste collegate). Per votare l’uninominale basta tracciare una X sul nome del candidato, in questo modo, il voto si estende proporzionalmente anche alla lista o alle liste collegate a quel nome.

Si può poi tracciare una X sulla lista prescelta nel collegio plurinominale, in questa maniera, in modo automatico si esprime il voto anche per il collegio uninominale, voto che andrà al candidato sostenuto dalla lista per cui si è deciso di votare.

Gli elettori possono anche decidere di tracciare più X sulla scheda, una sul nome del candidato uninominale e un’altra sul simbolo della lista (o liste) a lui collegata nel plurinominale, anche in questo caso il voto andrà sia alla lista sia al candidato.

Attenzione però, perché non è possibile esprimere un voto disgiunto, cioè non si può votare un candidato al collegio uninominale e nel plurinominale una lista che non lo supporta e non è a lui collegata, pena l’annullamento della scheda.