Elezioni, +Europa attacca Meloni. Della Vedova: «Sono preoccupato. FdI evita di trattare argomenti spinosi»

Il segretario nazionale di +Europa ad Ancona è andato all'affondo del centrodestra in vista del voto per le politiche del 25 settembre. Ecco cosa ha detto

ANCONA – «Giorgia Meloni ha dichiarato che, quando saranno al governo, finirà la pacchia per l’Unione Europea.

In tal caso, a finire saranno soltanto i benefici per il nostro Paese, null’altro». Lo ha detto il segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova ad Ancona nell’ambito del tour elettorale in vista del voto per le elezioni politiche del 25 settembre.

«Molti tendono a sminuire le parole della Meloni – ha detto -, ma ciò vuol dire non prenderla realmente sul serio. Siccome io non credo che non parli seriamente o che non metterà in pratica ciò che dice, sono sinceramente preoccupato di quello che può accadere. Peraltro ravviso che da FdI si evita di parlare di tutti gli argomenti spinosi, a cui vanno date risposte argomentate».

«È quello che abbiamo già visto nelle Marche, due anni fa» aggiunge il coordinatore regionale e capolista di +Europa alla Camera, Mattia Morbidoni «quando l’attuale governatore Acquaroli ha scientificamente evitato ogni argomento le cui risposte potevano scontentare qualcuno. Le uniche cose che dichiaravano, sulla ricostruzione e sulla riapertura degli ospedali nelle aree interne, dopo due anni sono rimaste soltanto parole. Gli ospedali delle aree interne non sono stati riaperti, mentre quello che è stato fatto per la ricostruzione, è merito del Commissario Legnini».

Al centro della visita di Della Vedova nel capoluogo, le proposte di +Europa per lo sviluppo e la sostenibilità del porto di Ancona, ubicato nel cuore della città: dalla valorizzazione infrastrutturale, con la realizzazione dell’ultimo miglio al potenziamento della logistica su gomma e rotaia, fino alla maggiore tutela, con i fondi del Pnrr e dell’Unione Europea, dell’ambiente e della salute dei cittadini, con la riduzione delle emissioni inquinanti derivate dal traffico e dalle navi.

Il segretario nazionale di +Europa ha fatto tappa anche in un negozio di Cannabis light dove ha raccolto la testimonianza del titolare dell’attività, preoccupato per la possibilità di avere il centrodestra al governo. «+Europa, nel prossimo Parlamento – conclude Morbidoni – difenderà tutti i commercianti, agricoltori ed imprenditori come lui, che portano avanti attività totalmente consentite dalla legge, ma che vengono prese di mira da un sovranismo becero».

I candidati in corsa

In corsa per la Camera dei Deputati ci sono Mattia Morbidoni (capolista), Diletta Doffo, Alessandro Cirelli, Maria Antonietta Di Pietrantonio. In corsa per il Senato Pierpaolo Loffreda (capolista), Stefania Onorato, Paolo Luzietti.