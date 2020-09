Regionali, nelle Marche arrivano i big: da Sassoli a Berlusconi dalla Meloni a De Micheli

ANCONA – Centrosinistra e centrodestra affilano le armi in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre e la campagna elettorale entra nel vivo con una carica di big nazionali attesa nelle Marche, dove faranno tappa per sostenere i candidati governatori. Fra i vari leader attesi in quota centrosinistra ci sono il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, il ministro dei beni delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi e dovrebbe tornare nuovamente, dopo la tappa pesarese e anconetana, anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, ma date e programma delle visite di questi big sono ancora in fase di definizione.

Per Articolo Uno potrebbe arrivare invece il ministro della Salute Roberto Speranza, ma la sua visita è in forse in quanto sarà condizionata dall’evoluzione della pandemia che potrebbe costringerlo a restare a Roma. Il 16 settembre arriverà la ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli: la mattina sarà in Regione ad Ancona, mentre nel pomeriggio-sera il tour elettorale.

Per il centrodestra, domenica 6 settembre arriverà la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni che in mattinata sarà a Pesaro, mentre il pomeriggio farà tappa a Civitanova Marche e Macerata. Previsto anche l’arrivo del numero uno di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che dovrebbe essere nelle Marche, ad Ancona, la prossima settimana. Intanto il 7 settembre il senatore di Fi Maurizio Gasparri (presidente del gruppo Parlamentare di Forza Italia al Senato), farà tappa ad Ancona, Macerata e San Benedetto del Tronto, mentre il 12 settembre, sarà la volta della capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini che toccherà Fabriano e poi Ancona dove darà lo start al candidato Daniele Silvetti.