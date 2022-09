Elezioni, gli eletti in Parlamento: il centrodestra fa il pieno

ANCONA – Con 10 parlamentari al centrodestra, tre al centrosinistra e due al Movimento 5 Stelle, la coalizione trainata da Fratelli d’Italia e costituita anche da Lega, Forza Italia e Noi Moderati, fa l’en plein nei due rami del Parlamento. Guardando ai consensi ottenuti dai partiti del centrodestra, emerge netta l’avanzata di Fratelli d’Italia che fa incetta di voti con una ‘trasmigrazione’ di consensi anche dagli alleati (Lega e Forza Italia).

I risultati dei partiti nelle Marche

Il partito di Giorgia Meloni al Senato sfiora il 30% dei voti (29,49%), la Lega scivola al 7,99%, mentre Forza Italia si piazza al 6,54% e Noi Moderati allo 0,79%. La coalizione totalizza il 44,80%. Il centrosinistra si ferma al 26,34%: il Pd scende sotto i 20% dei consensi (19,94%) mentre nel 2018 aveva il 21,91%, Alleanza Verdi e Sinistra al 3,26%,, +Europa al 2,67%, mentre Impegno civico si ferma allo 0,47%. Il Partito Democratico riesce comunque ad eleggere tre parlamentari, mentre non ce la fanno il dem Antonio Mastrovincenzo e l’ex segretario Fiom Cisl Marco Bentivogli.

In perdita, oltre al Pd c’è anche il Movimento 5 Stelle che sebbene abbia perso circa 20 punti percentuale rispetto al 2018 (si ferma al 13,79% dei consensi) era dato per ‘spacciato’ e invece ha messo a segno una rimonta inaspettata arrivando a rieleggere due parlamentari, solo uno in meno dell’intera coalizione di centrosinistra.

ll Terzo polo (Azione e Italia Viva), nato appena due mesi, fa sfiora quasi l’8% (7,42%) nelle Marche, un dato in linea con quello nazionale, non sufficiente però ad eleggere un parlamentare.. Italexit si ferma al 2,63%, Italia Sovrana e Popolare all’1,37%, Unione Popolari all’1,32%, il Pci all’1,14%, mentre gli altri (Vita e Alternativa per l’Italia) si fermano sotto l’1%.

Gli eletti alla Camera e al Senato

Mico Carlon Giorgia Latini Lucia Albano Antonio Baldelli Stefano Maria Benvenuti Gostoli Irene Manzi Augusto Curti Riccardo Augusto Marchetti Giorgio Fede Francesco Battistoni Gli eletti alla Camera

Due deputati a Fratelli d’Italia, Lucia Albano e Antonio Baldelli, uno alla Lega, il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti, due al Pd, Irene Manzi e Augusto Curti, e uno al M5s, il senatore e coordinatore regionale Giorgio Fede. È quanto emerge all’esito delle elezioni politiche che si sono svolte il 25 settembre. Non ce l’hanno fatta la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, capolista Forza Italia nel collegio plurinominale, e Tommaso Fagioli, coordinatore regionale di Azione e capolista del Terzo Polo.

Per quanto riguarda il Senato uno scranno nel collegio plurinominale se lo aggiudica Fratelli d’Italia con l’assessore regionale al Bilancio Guido Castelli, uno il Pd con il commissario regionale Alberto Losacco, uno il M5s con il senatore Giorgio Cataldi.

Guido Castelli Elena Leonardi Antonio De Poli Aberto Losacco Roberto Cataldi Gli eletti al Senato

En plein del centrodestra nei sei collegi uninominali dove sono stati eletti alla Camera gli assessori regionali Mirco Carloni e Giorgia Latini in quota Lega, il coordinatore provinciale FdI Stefano Benvenuti Gostoli in quota Fratelli d’italia, il commissario regionale di Forza Italia e sottosegretario alle Politiche Agricole e Forestali Francesco Battistoni. Al Senato per il centrodestra sono stati eletti il presidente Udc Antonio De Poli e la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Elena Leonardi.