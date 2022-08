Elezioni, le proposte di Azione e Italia Viva. Priorità energia e infrastrutture

ANCONA – Contrastare il caro energia, ammodernare le infrastrutture viarie e tecnologiche, efficientare dal punto di vista energetico tutti gli istituti scolastici superiori, puntare sull’industria 4.0 di cui Carlo Calenda è il “padre” fondatore e portare a compimento l’agenda Draghi. Sono i punti salienti del programma politico di Azione e Italia Viva, la coalizione che ha dato vita al terzo polo che punta a dare una alternativa a quegli elettori che non si riconoscono nelle proposte della sinistra e della destra.

Tommaso Fagioli

Tommaso Fagioli, coordinatore regionale di Azione e capolista alla Camera, sottolinea che le liste della coalizione sono costituite completamente da esponenti politici marchigiani. In vista di un autunno che si preannuncia ‘caldo’ sul fronte del tema rincari energetici e dell’inflazione, secondo Azione e Italia Viva, quello dell’energia è il tema dei temi da affrontare per dare «una risposta alle difficoltà attraversate da famiglie e imprese», visto che, come osserva Urbinati .il nuovo governo non sarà operativo prima di 2-3 mesi.

Fabio Urbinati

Anche il terzo polo, come il Pd, attacca la giunta regionale sulla candidatura «a 22 mesi dalle elezioni regionali» di esponenti della giunta, con 4 assessori in corsa per le politiche (Carloni, Latini, Castelli e Aguzzi) tutti «con deleghe pesanti» dice Fagioli, che sottolinea anche la candidatura di Elena Leonardi (FdI) presidente della Commissione Sanità regionale. Fagioli e Fabio Urbinati, coordinatore regionale di Italia Viva, rimarcano che la coalizione non è un cartello elettorale, ma un progetto politico che guarda al futuro.

I candidati

Per la Camera nel collegio di Pesaro correrà l’ex consigliere regionale Federico Talè (Italia Viva), in quello di Ancona Francesca Cantarini, segretario comunale di Azione, in quello di Macerata il sindaco di Appignano Mariano Calamita (Azione), in quello di Fermo-Ascoli Piceno Maria Stella Origlia (Italia Viva).

Per il Senato Azione candida l’avvocato pesarese Elena Fabbri nel collegio Marche nord, Italia Viva il coordinatore regionale Fabio Urbinati in quello Marche Sud.