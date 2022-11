Eduscopio 2022, i migliori licei delle Marche

ANCONA – La classifica della Fondazione Agnelli, Eduscopio, è una guida per famiglie e studenti nella scelta delle scuole superiori. Anche quest’anno mette a confronto fra loro 7.500 scuole italiane guardando agli esiti universitari e lavorativi dei diplomati.

Nella classifica dei licei classici, nell’hinterland dell’anconetano il primato va al Carlo Rinaldini di Ancona mentre il Corridoni Campana di Osimo che l’anno scorso era in testa scivola in seconda posizione. Subito dietro ci sono il Perticaroli di Senigallia, al quarto posto il liceo Giacomo Leopardi di Recanati e il Vittorio Emanuele II di Jesi.

Il liceo Medi di Senigallia conserva il primato e resta in testa alla classifica dei licei scientifici dell’anconetano, seguito dal Leonardo Da Vinci di Jesi e dal Galileo Galilei di Ancona. Al quarto posto il liceo Giacomo Leopardi di Recanati, seguito dal Corridoni Campana di Osimo e dal Cambi Serrani di Falconara. Più giù Savoia Benincasa e Caggiari, entrambi ad Ancona, e La Nuova Secondaria a Jesi.

A Pesaro in cima alla classifica dei licei classici c’è il Guido Nolfi di Fano, seguito dal Terenzio Mamiani di Pesaro (entrambi i piazzamenti come l’anno scorso). Per quanto riguarda gli scientifici al primo posto c’è ancora Fano con il Torelli (come l’anno scorso), seguito dai licei Laurana-Baldi di Urbino, dal Marconi di Pesaro e dal Piccinini di Pesaro.

Guardando al maceratese al primo posto tra i licei classici resta il Giacomo Leopardi di Macerata, seguito dal Filelfo di Tolentino e dal liceo Giacomo Leopardi di Recanati. Tra gli Scientifici in testa c’è il liceo Giacomo Leopardi di Recanati, seguito dal Galileo Galilei di Macerata e dal liceo Filelfo di Tolentino.

Nell’hinterland di Ascoli Piceno, al primo posto dei licei classici c’è il liceo Giacomo Leopardi di San Benedetto del Tronto seguito dallo Stabili-Trebbiani di Ascoli Piceno (due piazzamenti fotocopia dell’anno scorso). Tra i migliori licei scientifici si piazza l’Antonio Orsini di Ascoli, seguito dal Benedetto Rosetti di San Benedetto del Tronto dall’Antonio Locatelli di Grottammare.

Nel fermano si classifica al primo posto tra i licei classici l’Annibal Caro di Fermo (come l’anno scorso) seguito più giù in classifica dal Giovanni Paolo II, mentre tra i licei scientifici spicca invece il Temitocle Calzecchi Onesti, seguito dal Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio (come l’anno scorso).