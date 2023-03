Ad Ancona l’ecoforum di Legambiente Marche: premiati 12 Comuni “rifiuti free”

ANCONA – Torna alla sua settima edizione l’ecoforum di Legambiente Marche, che tratta i temi dell’economia circolare. Giovedì 9 marzo ore 9 ad Ancona presso l’aula azzurra dell’Università Politecnica delle Marche (via Brecce Bianche), l’associazione promuoverà un incontro rivolto a tutti gli stakeholder del settore di tutta la regione.

I temi principali di questa edizione saranno trattati insieme agli ospiti della mattinata e riguarderanno la buona governance del territorio: dal piano regionale di gestione dei rifiuti alla necessità di realizzare i piani d’ambito dei rifiuti delle Province marchigiane.

Durante la mattinata verranno sottolineate anche le potenzialità del territorio e le buone pratiche di economia circolare diffusa, ad opera di amministrazioni, gestori dei rifiuti, imprese ed associazioni.

L’iniziativa vuole anche accelerare il superamento di alcune criticità, ormai storiche per la regione, come l’assenza di impianti per il riciclo dei rifiuti organici, che costringe circa il 30% della frazione organica nelle Marche ad andare in altre regioni.

La conclusione della mattinata sarà dedicata alla premiazione dei 12 Comuni Rifiuti Free marchigiani, ovvero quei Comuni che oltre a riuscire a garantire almeno il 65% di raccolta differenziata, si distinguono per tenere un pro capite di rifiuti sotto i 75 kg/abitante.

Ecco il programma dell’iniziativa:

9 Caffè di benvenuto

9:30 Saluti e Introduzione

Laura Brambilla, responsabile nazionale Comuni Ricicloni – Francesco Regoli, direttore Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente – Stefano Aguzzi, assessore Ambiente Regione Marche

10 La buona governance per l’economia circolare nelle Marche

Coordina: Marco Ciarulli, presidente Legambiente Marche – Massimo Sbriscia, dirigente Settore Rifiuti Regione Marche – Massimo Stella, ATA Rifiuti Ancona – Francesco Fatone, Università Politecnica delle Marche e International Water Association Fellow – Gianluca Ghelli, amministratore delegato SGR Biomethane – Maria Moroni, responsabile Comunicazione Assocarta

11:15 Buone pratiche di economia circolare

Coordina: Mariagiulia Lucchetti, Ufficio Scientifico Legambiente Marche – Alessandra Negri, Università Politecnica delle Marche DiSVA – Brigitte Pellei, direttore generale Cosmari – Matteo Giantomassi, responsabile Comunicazione Ata Rifiuti Ancona – Rosalia Cipolletta, presidente Legambiente Pesaro

Conclusioni: Giorgio Zampetti, direttore Legambiente

12:15 Premiazione Comuni Rifiuti Free

Coordina: Emilio Bianco, Legambiente Curatore Dossier Comuni Ricicloni/Comuni Rifiuti Free – Giacomo Marincioni, assessore Ambiente Comune di Camerano – Lorenzo Seta, assessore Ambiente Comune di Montemarciano –