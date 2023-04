Easy Pnrr Marche, presentato il portale per semplificazione e monitoraggio delle risorse e dei progetti

ANCONA – Semplificazione e monitoraggio. Sono gli obiettivi del portale Easy Pnrr Marche presentato oggi in Regione dal governatore Francesco Acquaroli e dall’assessore al Bilancio Goffredo Brandoni, alla presenza dell’assessore alla Sanità e vice presidente della Giunta Filippo Saltamartini. Il portale si rivolge ad addetti ai lavori, enti locali, imprese, fornendo una fotografia aggiornata e dinamica su normativa, progetti e investimenti.

Nelle Marche sono 5.092 i progetti già attivati con le risorse Pnrr (2.775.224.046,45 euro) e 282 quelli che hanno la Regione come soggetto attuatore (per un totale di 247.455.340,66 euro). Le risorse previste tra Pnrr e Pnc ammontano per il territorio a 3.655.917.886,83 euro. Il presidente della Regione Marche Acquaroli ha sottolineato che tra gli obiettivi del portale c’è quello di «accorciare i tempi» garantire «trasparenza e chiarezza» e comunicare non solo a livello istituzionale, ma anche nei confronti della comunità circa «l’impatto del Pnrr nella nostra regione».

Il presidente della Regione Marche ha rimarcato la «fase di ridiscussione con l’Europa» sul Pnrr ed ha aggiunto «contiamo e speriamo che le Regioni possano essere maggiormente rese partecipi e oggetto di progetti di sviluppo complessivo che aspettiamo da tanti anni».

Tra le opere più importanti la Orte-Falconara con il raddoppio della linea ferroviaria, ha spiegato «una infrastruttura attesa da tanto tempo che potrà consentire di abbattere il tempo di percorrenza da Ancona a Roma». Sulla tratta ci sono anche altri lotti «che dovrebbero essere affrontati, come quello Fabriano-Foligno, ma intanto possiamo usufruire di questo intervento» ha concluso.

Duplice la finalità ha spiegato l’assessore regionale al Bilancio Goffredo Brandoni, informare ed eliminare i colli di bottiglia per accorciare i tempi relativi alle procedure del Pnrr, «Altra attività di supporto garantita dalla Regione è quella effettuata nell’ambito del progetto Pnrr denominato ‘1000 esperti’ – ha detto Brandoni – coordinato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, che ha consentito di selezionare, a dicembre 2021, 30 esperti per un’attività di supporto sia alle strutture regionali che agli Enti locali assegnatari di interventi».

Brandoni ha ricordato che sono previsti 2 esperti che coordinano il gruppo e fanno parte della Segreteria tecnica, 23 esperti tecnici settoriali, e 5 esperti ‘orizzontali’ che supportano nelle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei fondi Pnrr. I 23 esperti tecnici settoriali sono impegnati su infrastrutture digitali; appalti; valutazioni e autorizzazioni ambientali; bonifiche e rifiuti; energie rinnovabili; urbanistica; edilizia.

Gli esperti predispongono strumenti metodologici, linee guida e documenti di approfondimento, disponibili sul sito Easy Pnrr, ed effettuano incontri sul territorio per informare i soggetti attuatori e discutere con loro le criticità rilevate. Sul fronte della contrattualistica pubblica e degli appalti, la Regione Marche, tramite la Suam, ha messo a disposizione dei Comuni 6 esperti assegnati ai territori provinciali per affiancare Rup e segretari comunali.