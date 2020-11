ANCONA – Sono poco meno di 500 i tamponi molecolari eseguiti in soli 5 giorni nel Drive-Through di piazza D’Armi ad Ancona. La postazione, dove operano medici e infermieri della Marina Militare, rientra nell’ambito dell’Operazione Igea, disposta a livello nazionale dal Ministero della Difesa per potenziare nelle regioni l’attività di test molecolari, vista la costante crescita di richieste.

Il Drive-Throug, operativo da lunedì 2 novembre, ha eseguito una media di 120 tamponi giornalieri, anche se nella giornata di martedì (3 novembre) ha svolto 193 test rinofaringei, mentre per il 6 novembre ne sono stati programmati 240.

Michele Fella, tenente di vascello, medico

«Le aspettative sono quelle di incrementare questi numeri» spiega Michele Fella, tenente di Vascello della Marina Militare e ufficiale medico, che sottolinea come «i tempi di attesa in auto prima di eseguire i tamponi, siano molto ridotti e questo viene fortemente apprezzato dalla popolazione» che manifesta «gratitudine nei confronti della forza armata», vista «come una Istituzione pronta a mettersi al servizio della popolazione in maniera efficace e rapida». Gli altri quattro Drive-through sono al Palaindoor di Ancona, a Civitanova Marche, Macerata e Ascoli Piceno.