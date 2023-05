A dare l’allarme sarebbe stata un’amica che da un paio fi giorni non riusciva a contattarla telefonicamente

ANCONA – Donna rinvenuta senza vita nella sua abitazione. È successo nella notte a cavallo tra il 13 e 14 maggio in centro città. A fare la drammatica scoperta sono stati gli uomini della Polizia di Stato.



A dare l’allarme sarebbe stata un’amica che da un paio di giorni non riusciva a contattarla telefonicamente: ad inquietarla ulteriormente il fatto che, la donna, nel corso dell’ultima conversazione avuta con l”amica, aveva riferito un malessere, presumibilmente dovuto a sintoni influenzali.

Gli agenti, giunti sul posto, insieme a personale sanitario e dei Vigili del Fuoco, hanno proceduto all’ingresso nell’appartamento: ben presto timori della richiedente hanno trovato conferma nella tragica scoperta: la padrone di casa era deceduta. Ad un primo esame la salma non presentava segni di violenza e la casa risultava in ordine, senza segni di effrazione. In assenza di familiari la salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.