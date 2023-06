Ancona, donna investita in Corso Carlo Alberto. Operaio accusa un malore, trasportato in ospedale

Un 59enne di origini filippine è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette. La donna non sarebbe grave. Un operaio invece ha accusato un malore in via Marconi finendo in ospedale

ANCONA – Paura in Corso Carlo Alberto ad Ancona, dove nel pomeriggio di oggi – 3 giugno – una donna è stata investita mentre stava attraversando la strada. Il fatto è accaduto nei pressi di un negozio di ottica. L’auto che l’ha urtata procedeva in direzione Piano San Lazzaro.

La persona investita è una 59enne di origini filippine. Per soccorrere la donna è intervenuta sul posto una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che l’ha trasportata al pronto soccorso per accertamenti. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi di rito la polizia locale di Ancona.

Attorno alle 11.30 della mattina la Croce Gialla è intervenuta in via Marconi, nei pressi della sede dell’ufficio postale, dove era stato segnalato un uomo a terra, a bordo della carreggiata. Quello che in un primo momento poteva sembrare un investimento, si è poi rilevato un malore.

A perdere i sensi è stato un operaio di 45 anni. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità.