Ancona: domenica sulle vie di San Francesco tra porto, duomo ed ex convento

ANCONA – InCanto sulle vie di Francesco arriva ad Ancona domenica 5 maggio prossimo, insieme agli eventi organizzati per la festa di San Ciriaco: l’iniziativa comincerà dalla banchina San Francesco alle ore 15 e si concluderà alle 19 alla caserma Falcinelli, comando militare esercito Marche ed ex convento San Francesco ad Alto. È l’edizione speciale di una serie di eventi nata undici anni fa in Umbria e sviluppatasi poi in tutto il centro Italia, con cui i partecipanti ripercorrono a piedi antiche strade francescane ascoltando i cori che in alcune tappe attendono i partecipanti. Un’iniziativa che giunge anche ad Ancona, voluta dal comitato delle celebrazioni per San Francesco di Assisi, proprio in quanto città definibile come porto di San Francesco, visto che, come ha ricordato stamattina l’arcivescovo di Ancona e Osimo Angelo Spina, «San Francesco giunse ad Ancona per la prima volta nel 1212 e poi nel 1219 partì per la Terra Santa proprio dal porto e qui volle un convento dove adesso c’è il presidio dell’esercito», che è appunto l’ex convento San Francesco ad Alto.

Ancona diventa, dunque, tappa di quest’evento itinerante che cade nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario di eventi chiave nella vita del santo. La tappa anconetana prevede un percorso itinerante di circa 3 chilometri a piedi che toccherà cinque luoghi significativi di Ancona: si partirà alle 15 dalla banchina 1 San Francesco, luogo della partenza del santo per la Terra Santa, con l’esibizione dei cori parrocchiali di Falconara e Ancona. Si proseguirà attorno alle 16 con la tappa di Santa Maria della Piazza, con la corale della Misericordia di Ancona, quindi si salirà sul colle Guasco per arrivare alla cattedrale di San Ciriaco, dove alle 17 circa si esibirà la Cappella Musicale della cattedrale. La quarta tappa sarà alla chiesa di San Francesco alle Scale alle 18, altro sito di grande importanza storica e culturale, dove si esibirà la corale Cristo Re di Numana. I partecipanti saliranno quindi verso Capodimonte per raggiungere il comando militare esercito Marche caserma Falcinelli, ex convento San Francesco ad Alto, per un finale in grande stile previsto attorno alle 19 che inizierà con l’esibizione della corale Brunella Maggiori di Jesi e proseguirà con la proiezione del filmato Luce della Pace di Marco Federici e Paolo Petrucci, prodotto dall’associazione Opere Caritative Francescane con la regia di Danilo Mastrogiacomo.

Nella circostanza le Opere Caritative Francescane doneranno al comando militare le copie dei quadri che originariamente decoravano l’ex chiesa di San Francesco ad Alto, due del Crivelli e uno, la pala Gozzi, del Tiziano. A conclusione l’esecuzione di tutti i cori partecipanti al percorso di InCanto. Accesso libero, per questa iniziativa che non è solo un evento culturale ma un moderno pellegrinaggio attraverso l’arte, la storia e la spiritualità francescana, come sottolineato dagli organizzatori stamattina durante la conferenza in Comune. Nella circostanza l’assessorato al turismo ha anche diffuso il calendario di una serie di visite guidate, tutte a cura di guide turistiche professionali, che si svolgeranno il sabato mattina alle 10: 11 maggio il rione Guasco, con replica il primo giugno, il 18 maggio e l’8 giugno la visita al rione Capodimonte, il 25 maggio e il 6 giugno dal porto a San Francesco alle Scale. In coda due visite all’Ancona romana, il 22 e il 29 giugno, con attenzione specifica ai recenti lavori svolti nella zona del porto traianeo. Prenotazione obbligatoria all’edicola IAT del Comune in piazza Roma, fino a esaurimento dei posti disponibili.