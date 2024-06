Ancona diventa un set, modifiche alla viabilità per l’arrivo di Alessandro Siani e Pieraccioni

L'assessore al turismo Berardinelli: «Sarà un'occasione per la città che usufruisce di una grande vetrina per mettersi in mostra con le proprie bellezze e gli angoli più incantevoli»

ANCONA – Ciak, si gira. Tutto pronto per l’inizio delle riprese del film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Il cinepanettone dal titolo «Io e te dobbiamo parlare» verrà girato tra Ancona, Jesi e la Riviera del Conero a partire dal 24 giugno. Viabilità rivoluzionata, in alcuni casi, fino ad agosto: rivoluzione sosta da Vallemiano a piazza della Repubblica.

Il film (per la regia dello stesso Siani) vede come protagonisti sia il comico napoletano, attore principale de ˊIl principe abusivoˊ sia il toscano Pieraccioni, grande amico di Carlo Conti, prossimo conduttore del Festival di Sanremo. La pellicola, produzione Italian International Film con Rai Cinema, sarà prodotta da Fulvio e Federica Lucisano e sarà una distribuzione 01 Distribution.

I sopralluoghi al Passetto

Una storia coinvolgente, nei luoghi più suggestivi della città, con 38 giorni di produzione e ben 500 comparse della zona. Le riprese si svolgeranno al porticciolo di Marina Dorica, in molte vie del centro e zone limitrofe. Telecamere accese in Piazza San Francesco, Piazza del Papa, Piazza della Repubblica, Corso Mazzini, i Laghetti del Passetto.

Motori in azione persino nella sede del Museo Archeologico delle Marche, in alcuni esercizi commerciali e in altrettante case e ville private dell’anconetano. Altre location per esigenze di copione sono state individuate tra Jesi, la piccola Numana e Osimo. Fino a qualche giorno fa, erano ancora in corso i sopralluoghi tra il Passetto e il Porto e in altre zone del capoluogo.

«Sarà una grande occasione per la città che usufruisce di una grande vetrina per mettersi in mostra con le proprie bellezze e gli angoli più incantevoli. Il film, in uscita nelle sale nel periodo natalizio, porterà sul grande schermo l’immagine della Dorica, con una indubbia azione di promozione – sottolinea l’assessore comunale al turismo, Daniele Berardinelli – Ancona è stata cornice di scene iconiche del cinema e questo ulteriore evento costituisce una spinta anche alla implementazione del cineturismo, che ormai interessa diverse località italiane e che anche per la nostra città potrebbe costituire elemento di ulteriore sviluppo e crescita quale destinazione esperienziale».

E ancora: «Le produzioni di varie pellicole, nei sopralluoghi in città, hanno sottolineato come l’aspetto paesaggistico, i monumenti, gli scorci suggestivi siano set naturali ideali per le riprese cinematografiche, altamente veicolabili sui social, tanto da contribuire alla migliore promozione dei film e indirettamente, anche dell’immagine della stessa Ancona», conclude Berardinelli.

LA VIABILITÀ

Per organizzare al meglio la viabilità, facilitare le riprese cinematografiche e per agevolare i cittadini, il Comando della Polizia Locale rende nota una ordinanza con la quale sono state disposte alcune limitazioni alla sosta e al transito. Modifiche temporanee sono previste anche al trasporto pubblico locale.

In particolare, saranno interessate le seguenti vie.

VIA VALLEMIAMO EX MATTATOIO dalle ore 08.00 del giorno 22 giugno 2024 alle ore 18.00 del giorno 7 agosto 2024:

· Divieto di sosta e fermata in una porzione di parcheggio e nelle rampa di uscita dello stesso;

· Interdizione della circolazione per tutti i veicoli ad eccezione di quelli al seguito della troupe che potranno accedere ed uscire dalla rampa sopra citata

· Istituzione del doppio senso di circolazione nella rampa di ingresso al parcheggio.

VIA CARDUCCI il giorno 24 giugno 2024 h24:

· Divieto di sosta e fermata lato sx da Via Magenta a P.za Roma;

· Interdizione della circolazione veicolare per consentire le riprese ad eccezione dei veicoli diretti alla Corte di Appello e GdF.

CORSO GARIBALDI tratto compreso tra VIA MARSALA e VIA LEOPARDI – PIAZZA ROMA lato fontana – CORSO MAZZINI tratto compreso tra la FONTANA DEL CALAMO e VIA BENINCASA i giorni 24 e 25 giugno 2024 h24:

· Interdizione della circolazione veicolare per consentire le riprese con accesso di veicoli di scena e contestuale interdizione ai pedoni.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA i giorni 28 e 29 giugno e 2 luglio 2024 h24:

· Divieto di sosta e fermata f/palazzo RAI, box disabili compresi. Gli stessi verranno ricreati negli stalli blu a spina nei pressi del Teatro delle Muse;

· Divieto di sosta e fermata nell’area taxi e parcheggi TAR, quest’ultimi verranno ricollocati nei parcheggi blu a spina nei pressi Teatro delle Muse;

· Interdizione della circolazione veicolare per brevi periodi durante le riprese

SCALO VITTORIO EMANUELE i giorni 28 e 29 giugno e 2 luglio 2024 h24:

· Divieto di sosta e fermata in tutta l’area destinata alla sosta dei motocicli e ciclomotori ove si istituisce temporaneamente l’area taxi.

VIA XXIX SETTEMBRE i giorni 28 e 29 giugno e 2 luglio 2024 h24:

· Divieto di sosta e fermata lato dx direzione Via Marconi per n 10 stalli di sosta ad eccezione dei mezzi della produzione

VIA GRAMSCI il giorno 2 luglio 2024 dalle ore 08.00 alle ore 20.00:

· Interdizione della circolazione veicolare per consentire per consentire le riprese che avverranno nell’area di intersezione con C.so Mazzini.

VIA GRAMSCI – C.SO MAZZINI il giorno 2 luglio 2024:

· Interdizione del transito pedonale durante le riprese.

VIA PIZZECOLLI tratto compreso tra VIA BERNABEI e PIAZZA SAN FRANCESCO il giorno 02 luglio 2024 dalle ore 08.00 alle ore 20.00:

· Inversione del senso di marcia con direzione P.za San Francesco – P.za Stracca.

VIA MATAS il giorno 2 luglio 2024 dalle ore 08.00 alle ore 20.00:

· Istituzione obbligo di proseguire diritto in direzione P.za Stracca.

PIAZZA SAN FRANCESCO il giorno 2 luglio 2024 dalle ore 08.00 alle ore 20.00:

· I veicoli in sosta all’interno della piazza dovranno effettuare la svolta a dx direzione P.za Stracca