Disagio giovanile, controlli ad Ancona. Un denunciato per rapina

Alcune via del capoluogo sotto la lente dei poliziotti per contrastare il disagio giovanile. Intervento per una rapina

ANCONA – Nella serata di ieri, i poliziotti sono intervenuti su segnalazione di una rapina ai danni di una giovane nei pressi di via Torresi ad Ancona. La vittima ha riferito agli agenti di essersi recata poco prima presso un esercizio commerciale della zona e che, mentre rientrava verso casa, aveva notato due uomini di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che, con fare sospetto, le si erano avvicinati.

Stando alla donna uno dei due, l’avrebbe minacciata con un coltello chiedendole di consegnargli tutti i soldi che aveva al seguito. Richiesta alla quale la giovane avrebbe acconsentito, consegnando all’uomo anche la spesa appena acquistata.

I poliziotti sono riusciti a rintracciare due uomini, corrispondenti alla descrizione della donna, alcune ore dopo in piazza Ugo Bassi. I due, già noti agli operatori, dopo essere stati identificati sono stati portati in Questura. Si tratta di due giovani italiani, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

A seguito degli accertamenti è stato rinvenuto il coltellino che sarebbe stato utilizzato per minacciare la giovane e, ad uno dei due, è stata notificato il provvedimento dell’avviso orale emesso dal Questore di Ancona nello scorso ottobre. Il presunto responsabile della rapina è stato denunciato. In mattinata il Questore di Ancona ha emesso nei confronti dell’uomo un avviso orale: il giovane dovrà immediatamente cambiare condotta di vita, pena l’applicazione di una misura più grave.

Controlli contro il disagio giovanile

Piazza Malatesta, Via Menicucci, Piazza Roma e Via Oberdan ad Ancona, sotto la lente della polizia nell’ambito dei servizi di contrasto al disagio giovanile. Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa con il prefetto Darco Pellos, continua a disporre, tutti i giorni, nel pomeriggio, servizi dedicati nelle aree segnalate anche da alcuni residenti. Servizi integrati anche da interventi specifici delle Volanti e della Squadra Mobile.

In queste zone, infatti, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di giovani che si intrattengono per assumere in gruppo, sostanze stupefacenti (cannabinoidi) e alcol. Solo nell’ultimo mese sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti 2 giovani, entrambi appena maggiorenni.

Inoltre, il Questore di Ancona ha emesso degli avvisi orali e fogli di via nei confronti di alcune persone segnalate come spacciatori di sostanze psicotrope. La Questura non ha rilevato fenomeni significativi sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana.