Covid, vertice in Regione. Acquaroli: «Invito a consapevolezza e grande prudenza»

ANCONA – Vertice a Palazzo Raffaello domani per fare il punto sulla pandemia di coronavirus. Il neo presidente della Regione Francesco Acquaroli incontrerà i rappresentanti della sanità marchigiana in modo da definire le strategie e le azioni da intraprendere per fronteggiare in nuova ondata di contagi. Nelle ultime settimane infatti la curva del virus ha fatto registrare una lieve crescita.

«La salvaguardia della salute e la sicurezza sanitaria sono le nostre priorità che vanno costruite assieme ai cittadini. Per questo invito tutti a mantenere un atteggiamento di consapevolezza e grande prudenza in modo da affrontare i prossimi mesi nel rispetto responsabile delle misure di prevenzione – ha dichiarato il presidente Francesco Acquaroli – .Ogni soluzione che possiamo individuare, per contenere la diffusione del virus, presuppone comportamenti adeguati da parte di ciascuno di noi. La prima sicurezza da adottare è l’uso corretto e costante delle mascherine, insieme all’osservanza delle regole di distanziamento sociale».

All’incontro prenderanno parte la dirigente del servizio Sanità Lucia Di Furia, il direttore Asur Marche Nadia Storti, i direttori generali delle Aziende Ospedaliere Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi e Marche Nord Maria Capalbo, e dell’Inrca Gianni Genga, i quali presenteranno al ne governatore i dati aggiornati sull’andamento della curva epidemiologica.

L’obiettivo è quello di aggiornalo sulla situazione attuale e su quella che potrà essere l’evoluzione a livello regionale.