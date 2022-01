Covid, nelle Marche la variante Omicron sorpassa la Delta

ANCONA – La variante Omicron ha sorpassato nelle Marche la Delta. Lo fa sapere virologo Stefano Menzo precisando che il superamento «è avvenuto negli ultimi giorni dell’anno».

Omicron «è divenuta« dunque «prevalente sulla Delta» nella regione «per numero di contagi», e in base agli ultimi dati, si attesta a quota «60%» sui casi positivi rilevati. «In un paio di settimane – aggiunge – andrà a soppiantare» la variante Delta.

Il virologo spiega che «pur se maggiormente diffusiva» Omicron mostra un impatto clinico che si sta via via «riducendo» perché rispetto alle varianti precedenti trova «una popolazione più immunizzata al virus» sia per le «vaccinazioni» sia per l’«aumento del numero dei contagi».

Il direttore della Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona, Stefano Menzo

Insomma, rispetto ai mesi scorsi, le infezioni sono «meno gravi» e ci sono «meno ricoveri e meno morti» e questo per il professor Menzo probabilmente deriva dal fatto che «la popolazione è più immunizzata» al virus.