Covid, arriva nelle Marche il vaccino proteico Sanofi. Via al richiamo 5-11 anni con Pfizer aggiornato

Il vaccino proteico è somministrabile solo come dose di richiamo dai 18 anni in su. Aperte le prenotazioni del richiamo nei bambini fragili

ANCONA – Un nuovo tipo di vaccino anti-Covid sarà somministrato a partire da oggi, mercoledì 25 gennaio, nei centri vaccinali della regione. Si tratta del Sanofi, il vaccino a base proteica di produzione francese. Il nuovo vaccino che da oggi potrà essere richiesto al personale sanitario presente nei centri vaccinali «potrà essere utilizzato come dose di richiamo in parallelo con altri vaccini e come valida alternativa a quelli già noti ad mRNA (Pfizer e Moderna, ndr) – spiega l’assessore alla Sanità, Filippo Saltmartini -. Secondo i dati della ricerca questo richiamo sarebbe infatti efficace quanto quelli di Pfizer e Moderna».

Il vaccino Sanofi può essere somministrato a partire dai 18 anni di età ed è autorizzato, al momento, solo come dose di richiamo, da somministrare una sola volta, in chi ha già ricevuto il ciclo primario. L’indicazione di utilizzo del vaccino Sanofi è quella «come dose di richiamo in adulti che hanno precedentemente ricevuto un vaccino anti-Covid-19 a base mRNA o a vettore adenovirale (Astrazeneca e Johnson&Johnson, ndr) – fa sapere la Regione -. Pertanto è incluso nel programma di vaccinazione come dose di richiamo eterologa, nel caso in cui non sia ritenuta opportuna la somministrazione di un vaccino a m-RNA bivalente, a distanza di almeno 120 giorni dall’ultima dose di vaccino ricevuta».

A partire dalle ore 10 di oggi (25 gennaio) è possibile prenotare la dose di richiamo del vaccino anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni in condizioni di fragilità. La dose booster sarà disponibile anche per il richiamo dei bambini, fascia di età 5-11 anni (compresi), che non presentino tali condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha potestà genitoriale, fa sapere la Regione.

Il vaccino somministrato a questa fascia d’età è quello autorizzato dall’Aifa e dall’Ema (rispettivamente agenzia italiana per il farmaco e agenzia europea dei medicinali), ovvero il Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 nel dosaggio di 5/5 microgrammi.

La Regione raccomanda ai pediatri di libera scelta «l’offerta della vaccinazione ai soggetti fragili che presentino le condizioni specificate nella circolare, tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da Sars-Cov2. Deve essere trascorso un intervallo di almeno tre mesi fra la somministrazione di Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 e l’ultima dose precedente di un vaccino anti-Covid-19». Le vaccinazioni potranno essere effettuate anche nelle strutture individuate dai Distretti sanitari per la popolazione pediatrica 5-11 anni.

Le prenotazioni, sia per il vaccino Sanofi che per il richiamo nei bambini 5-11 anni compresi sono quelle consuete, ovvero sul portale di Poste Italiane, avendo cura di avere a disposizione la tessera sanitaria e il codice fiscale della persona o del bambino che si intende vaccinare contro il Covid.