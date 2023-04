Covid, tornano a salire incidenza e ricoveri

ANCONA – Torna a salire l’incidenza dei casi Covid nelle Marche dove tornano a crescere anche le persone assistite negli ospedali. Emerge dal bollettino settimanale del Servizio sanitario regionale. Nell’ultima settimana sono stati individuati nelle Marche 286 casi di Covid-19, con 1.671 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 17,1% rispetto al 14,3% di venerdì scorso.

L’incidenza cumulativa su 100 mila abitanti è tornata a salire, passando da 16,69 a 19,02 casi. Negli ospedali si registra una lieve crescita dei pazienti assistiti. Sono complessivamente 27 (+3 rispetto a venerdì scorso) i pazienti Covid negli ospedali delle Marche. In terapia intensiva c’è 1 solo ricoverato, come a venerdì scorso, mentre nei reparti non intensivi sono 26 (+3).

Il tasso di occupazione dei posti letto si piazza al 2,7%. Nell’ultima settimana sono state registrate 5 vittime correlate al Covid-19 e il bilancio dei morti dall’inizio della pandemia è 4.423 decessi.