Covid, nelle Marche il tasso di positività più alto. Sindromi simil-influenzali in crescita

ANCONA – Il Covid-19 torna a far registrare numeri in crescita e le Marche hanno il tasso di positività più alto del Paese nella settimana corrente (49,2%), mentre la media nazionale si ferma al 17,6%. È la fotografia scattata dall’aggiornamento settimanale del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità. I nuovi casi segnano una decisa crescita e passano dai 754 della settimana scorsa ai 978 della attuale. A tornare a crescere è anche il numero dei decessi che salgono da 2 a 5.

Secondo il bollettino dell’Osservatorio Epidemiologico regionale il tasso di incidenza su 100mila abitanti sale a 46,88 casi. In crescita anche il numero dei pazienti assistiti negli ospedali della regione: complessivamente sono 137, la maggior parte (133) sono ricoverati nei reparti non intensivi, 4 in terapia intensiva. Altri 4 pazienti si trovano nei pronto soccorso.

Intanto anche le sindromi simil-influenzali stanno cominciando a mettere a letto diversi marchigiani. Secondo l’ultimo rapporto Epidemiologico RespiVirNet nella settimana dal 6 al 12 novembre l’incidenza è sopra la soglia basale (3,99 casi per mille assistiti) e si attesta a 9,14 casi per mille assistiti, superiore alla media nazionale che è di 6,4 casi per mille assistiti. I più colpiti sono i bambini al di sotto dei cinque anni di età in cui si osserva un’incidenza pari a 12,3 casi per mille assistiti.