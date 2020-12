Covid, saturimetri a metà prezzo: al via la campagna Assofarm

ANCONA – Saturimetri a metà prezzo nelle farmacie comunali delle Marche. L’iniziativa che partirà da domani, martedì 15 Dicembre, in 50 delle 55 farmacie comunali presenti sul territorio regionale, si è concretizzata grazie all’accordo stretto tra Assofarm Marche, Confservizi Cispel e Farmacie comunali Pesaro-Gabicce.

Il saturimetro è un dispositivo che misura l’ossigenazione del sangue, valutando la quantità di ossigeno legata all’emoglobina nel sangue. Il test rapido e indolore, da domani potrà essere acquistato a 19 euro invece di 39 con una riduzione sul prezzo del 51%. Ad aderire all’iniziativa sono le farmacie delle cinque province marchigiane: fra queste, Senigallia, Jesi, Loreto, Fabriano, Pesaro, Gabicce Mare, Fano, Urbino, Pergola, Macerata, Civitanova Marche, Potenza Picena, Montefiore dell’Aso, Ascoli Piceno, Porto San Giorgio e Grottammare.

Una campagna, quella di Assofarm, che si inserisce in una azione di contrasto della pandemia: l’ossigenazione del sangue è infatti uno dei parametri di riferimento per monitorare l’andamento del civid-19 e il saturimetro in tal senso è uno strumento importante. L’infezione può coinvolgere gli alveoli polmonari, dove avvengono gli scambi gassosi tra aria e sangue, determinando un calo nella percentuale di ossigeno che si lega all’emoglobina (saturazione), con conseguente diminuzione dell’apporto di ossigeno verso organi e tessuti.

Luca Pieri

Le farmacie Assofarm sono impegnate anche nella campagna di screening con i test sierologici rapidi per la ricerca degli anticorpi del covid-19. Attività che «confermano il proprio ruolo di attori economici che operano in un mercato concorrenziale tenendo sempre ben a mente la propria finalità sociale» dichiara a il vicepresidente nazionale di Assofarm Luca Pieri evidenziando che nell’emergenza si sta rafforzando il ruolo delle farmacie come «presidio del sistema sanitario sul territorio. Quello che per primo può captare le esigenze e le necessità della comunità soprattutto in un’ottica di prevenzione». Uno strumento, il saturimetro, che secondo «gli stessi medici» sarebbe importante averne uno in ogni famiglia «un po’ come un termometro» che consente anche di monitorare il paziente a distanza, conclude Pieri.