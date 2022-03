ANCONA – Il governo ha tracciato la roadmap per l’allentamento graduale delle restrizioni imposte per limitare la circolazione del Covid. Il 31 marzo cessa lo stato d’emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 con l’avvento della pandemia di Sars-Cov-2 e c’è una riduzione progressiva dell’obbligo del green pass e delle mascherine. Vediamo data per data ogni step del percorso per il ritorno graduale alla normalità.

1° aprile

Dal 1° aprile per gli over 50 non ci sarà più l’obbligo del super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, da quella data basterà il green pass base, quello ottenuto con l’esito negativo di un test covid. Resta in vigore fino a fine anno l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e delle Rsa, mentre decade quello per il comparto scuola e sicurezza.

Da questa stessa data non sarà più obbligatorio avere il green pass base per accedere ad uffici pubblici, banche, poste, negozi e tabaccaio. Inoltre l’obbligo di green pass, sempre dal 1° aprile, decade anche nei ristoranti e nei bar all’aperto.

La certificazione verde non sarà più richiesta a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale, dove però permane fino al 30 aprile l’obbligo di indossare la mascherina e fino al 30 aprile l’obbligo di green pass base sui mezzi pubblici a lunga percorrenza e anche di mascherina. Dal 1° aprile gli stadi tornano ad una capienza del 100%, ma servirà ancora il green pass base per accedervi.

Quarantena da contatto

La quarantena precauzionale, prevista in caso di contatto con una persona positiva, non sarà più obbligatoria anche per le persone non vaccinate e anche a scuola. Scatterà però l’autosorveglianza.

In ambito scolastico l’obbligo di isolamento rimane solo per gli studenti positivi al virus, quindi in classe la Dad sarà prevista solo per chi è contagiato. La Ffp2 in classe non sarà più obbligatoria, basterà la chirurgica. La data però deve ancora essere comunicata.

1° maggio

Dal 1° maggio non sarà più necessaria l’esibizione di super green pass nei ristoranti e bar al chiuso, ma anche nei centri benessere, discoteche, sale giochi, eventi sportivi al chiuso, cinema, teatri, concerti al chiuso, sport al chiuso e spogliatoi, convegni e congressi, corsi di formazione, centri culturali, concorsi pubblici e via anche per gli studenti universitari.

Via anche l’obbligo di mascherina nei luoghi al chiuso, scuola inclusa. Le discoteche tornano a piena capienza, ma nel rispetto dei protocolli.