Il reparto di Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale di Ancona è tornato pieno di pazienti con Covid. Si tratta soprattutto di anziani, anche in gravi condizioni. L'incidenza è in calo

ANCONA – «La situazione è più complicata rispetto alle settimane scorse, ora abbiamo tutti i letti occupati da pazienti con Covid». Lo spiega il professor Andrea Giacometti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona. L’infettivologo spiega che nel suo reparto sono ricomparse le polmoniti gravi e «sette dei pazienti ricoverati hanno la maschera di ossigeno, mentre altri 3 sono in c-pap e vengono valutati quotidianamente dai rianimatori dell’ospedale».

Andrea Giacometti, primario Clinica di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona

Rispetto al passato però, anche se tutti e 20 i posti letto sono occupati, il reparto non è più area Covid in senso stretto, ovvero non c’è più la proibizione di ricoverare pazienti con tubercolosi o altre malattie contagiose se necessario. «Non credo che questo peggioramento sia dovuto a un cambiamento del virus dal punto di vista dell’aggressività – spiega – l’età media dei pazienti è di 85 anni e si tratta di ricoveri importanti che arrivano generalmente dal Pronto Soccorso».

«Speriamo di tenere duro così anche nelle prossime settimane – aggiunge – oltretutto la curva dell’incidenza si sta appiattendo, ma aumenterà quella dell’influenza stagionale, anche se per ora non ho nessun ricovero per influenza, in reparto ci sono solo pazienti positivi al Covid».

La situazione nelle Marche

Nelle Marche nell’ultima settimana sono stati individuati 6.701 nuovi casi di infezioni da Covid-19 a fronte di 12.065 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 55,5% (rispetto al 59,1% della scorsa settimana, quando erano stati rilevati 7.070 casi).

L’incidenza cumulativa su 100mila abitanti è in calo per la seconda settimana consecutiva e passa da 470,08 a 445,55. In calo anche i ricoveri negli ospedali dove i degenti positivi al virus sono complessivamente 211 (-31 rispetto alla settimana precedente).

Nei Pronto Soccorso della regione sono in osservazione 25 persone (-3 rispetto alla scorsa settimana). Nelle terapie intensive ci sono 4 pazienti (-2 rispetto a venerdì scorso) e il tasso di occupazione dei posti letto è all’1,7%. Nelle semintensive ci sono 2 pazienti (dato invariato rispetto alla scorsa settimana), mentre nei reparti non intensivi ci sono 205 pazienti (-28). L’occupazione dei posti letto in area medica si attesta al 21,1%.

Nell’ultima settimana sono state registrate 16 vittime correlate al Covid-19, un numero che fa salire il bilancio dei decessi dall’inizio della pandemia a 4.242 morti.